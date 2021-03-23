退票免排隊！台鐵砸6億設新售票機　驗票擬「全面電子化」防逃票

▲台鐵新代自動售票機設有退票功能。（圖／記者李宜秦攝）



記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局設置新一代多功能自動售票機，首創退票功能，今起至29日將於台北、台中、高雄、花蓮4個車站辦理體驗活動。台鐵局表示，該系統總經費約6億元，而新機台將會陸續取代原有的售票機，也可大幅降低人力作業需求。未來也會針對驗票系統全面電子化，避免人工驗票漏洞。

台鐵新代自動售票機能以現金進行4大電子票證加值功能，並具備國內軌道運輸獨有的車票退票功能，另分成「一般型」及「無障礙型」兩種形式，無障礙型除了降低操作介面高度之外並具備「零錢多枚投」功能，旅客可將不同幣值零錢整把投入漏斗狀投幣口之後，即可自動數幣並找零。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵局副局長杜微表示，台鐵原有的售票機分為對號車與非對號車票機台，由於驗票系統進步，加上電子票證使用率提高，非對號車票售票機使用率大幅下降，因此推出新機合併兩種售票機，屆時新機設置完畢後，舊有的售票機將會全數淘汰。

▲台鐵副局長杜微。（圖／記者李宜秦攝）

杜微表示，新代自動售票機系統包括周邊配備，如機房、電腦纜線等，總經費約6億元，這些花費將會分攤在各項目中。而新功能很多，比現有的售票機更簡化，對於旅客而言可大幅縮短購票時間，也可以機台自行退票，省去排隊時間。

杜微指出，未來台鐵將有其他票務新規劃，如現有的定期票為單一票卡，使用完畢還需重新購買，未來將透過電子票證加值重複利用，而閘門、驗票系統都會更新，目前有些旅客數較少的車站沒有閘門，而是立桿，之後都會電子化，透過電子票證、QRcode等驗票，避免人工查核的漏洞。

新型自動售票機分三階段建置，第一階段預計今年8月以前於南港站、松山站、台北站、板橋站、桃園站、台中站、台南站、高雄站、宜蘭站、羅東站、花蓮站和台東站等38個車站建置144台新機。

第二階段將於明(111)年3月以前完成144台建置，並於同(111)年10月以前再完成第三階段的144台建置，全線完成432台新型自動售票機更新作業。