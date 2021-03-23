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全國首創可退票！台鐵「新代售票機」自動數幣　今起4車站可體驗

▲▼台鐵推出新一代自動售票機。（圖／台鐵）

▲台鐵推出新一代自動售票機。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局設置新一代多功能自動售票機，首創具備國內軌道運輸獨有的車票退票功能，無障礙型還設有「零錢多枚投」功能，旅客可將不同幣值零錢整把投入漏斗狀投幣口之後，即可自動數幣並找零，今日起至29日，將於台北、台中、高雄、花蓮4個車站辦理體驗活動。

台鐵局表示，現有自動售票機因已逾使用年限，因此重新規劃設計多功能自動售票機來滿足旅客需求，新型自動售票機將現有按鍵式非對號列車自動售票機及專為發售對號列車之自動售票機整併合一。

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新代自動售票機除可使用現金、信用卡外、新增導入行動支付（Apple pay、 Google pay、Samsung pay等)進行購票、取票，另為便利使用電子票證旅客加值，也能以現金進行4大電子票證加值功能，並具備國內軌道運輸獨有的車票退票功能。

▲台鐵辦理自動售票機體驗活動。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵辦理自動售票機體驗活動。（圖／記者李宜秦攝）

多功能自動售票機分成「一般型」及「無障礙型」兩種形式，無障礙型除了降低操作介面高度之外並具備「零錢多枚投」功能，旅客可將不同幣值零錢整把投入漏斗狀投幣口之後，即可自動數幣並找零。

為讓民眾提早體驗新型多功能自動售票機，台鐵局特於3月23日至3月29日連續7天，分別於台北、台中、高雄、花蓮4個車站每天上午11時到晚上19時辦理民眾體驗活動。

▲▼台鐵推出新一代自動售票機。（圖／台鐵）

▲台鐵推出新一代自動售票機，設有退票功能。（圖／台鐵）

未來新型自動售票機分三階段建置，第一階段預計今年8月以前於南港站、松山站、台北站、板橋站、桃園站、台中站、台南站、高雄站、宜蘭站、羅東站、花蓮站和台東站等38個車站建置144台新機。

第二階段將於明(111)年3月以前完成144台建置，並於同(111)年10月以前再完成第三階段的144台建置，全線完成432台新型自動售票機更新作業。

台鐵局副局長杜微表示，由於台鐵車站數龐大，當初設計新一代自動售票機時，如何融入各大車站是一門學問，本次也特地設計無障礙型機台，以利行動不便者使用，不只機台比較低矮，適合較低位置操作外，操作介面、數幣找零等都有更方便的設計。

杜微指出，台鐵局定期票未來將會以電子票證形式推出，另外也會推動全新的驗票匝門、驗票機等，服務能量可以倍數成長。

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