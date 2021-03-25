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想換跑道！12星座「好時機來臨」：雙子把握重要機會、水瓶小心破財

▲▼女,女生,女孩,禱告,祈禱。（圖／取自Pixabay）

▲12星座在春分之後星象已經啟動災後重生。（圖／取自Pixabay）

辰宇力 ☆ 星象預測與12星座運勢 ☆ 2021.3.26 ~ 2021.4.2

近期星況

水火相剋，更勝水星逆行的威力，精準地在國際重要交通樞紐上帶來嚴重阻礙，還好災相會隨著水星的快速移動而逐步解除。春分之後，風火相助的星象已經啟動災後重生的景況，新的世代機會正在廢墟中重生。轉換跑道與升級人生的期待，已經來到向前邁進的好時機。

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展望未來7日，金牛開心約會享樂。獅子有享用不盡的美食。巨蟹與閨蜜好友開心出遊。天蠍開心買到夢幻逸品。天秤適合宅在家運動追劇。雙子在壓力之下爭取重要機會。處女被討厭的人包圍。白羊思慮多到失眠。射手在好運之前要先征服挫折。摩羯要做假面好人。雙魚有許多意外的工作。水瓶需要把錢包鎖起來。

一週星情氣候名詞解析

・晴：開心的一天。順順利利，或許也會有好事發生。
・晴時多雲：大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。
・陰：有點壓力，甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。
・雨：可能會遇到讓你不開心的狀況，甚至受到實質的損害。
・暴雨：很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情，或是受到較為嚴重的實質損害。

12星座一週星情氣候

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♈️ #白羊座 #Aries (03/21~04/19)

本週開運色 : 褐、墨綠

3/26 (FRI): 晴 Sunny
3/27 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/28 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/29 (MON): 陰 Cloudy
3/30 (TUE): 陰 Cloudy
3/31 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny
4/1 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny
4/2 (FRI): 晴 Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♉️ #金牛座 #Taurus (04/20~05/20)

本週開運色 : 藍、藍綠

3/26 (FRI): 陰 Cloudy
3/27 (SAT): 晴 Sunny
3/28 (SUN): 晴 Sunny
3/29 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/30 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/31 (WED): 陰 Cloudy
4/1 (THU): 陰 Cloudy
4/2 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♊️ #雙子座 #Gemini (05/21~06/21)

本週開運色 : 藍、綠

3/26 (FRI): 雨 Rain
3/27 (SAT): 暴雨 Heavy Rain
3/28 (SUN): 雨 Rain
3/29 (MON): 晴 Sunny
3/30 (TUE): 晴 Sunny
3/31 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny
4/1 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny
4/2 (FRI): 陰 Cloudy

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♋️ #巨蟹座 #Cancer (06/22~07/22)

本週開運色 : 藍、綠

3/26 (FRI): 晴 Sunny
3/27 (SAT): 晴 Sunny
3/28 (SUN): 雨 Rain
3/29 (MON): 雨 Rain
3/30 (TUE): 雨 Rain
3/31 (WED): 晴 Sunny
4/1 (THU): 晴 Sunny
4/2 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♌️ #獅子座 #Leo (07/23~08/22)

本週開運色 : 暗紅、褐紅

3/26 (FRI): 陰 Cloudy
3/27 (SAT): 晴 Sunny
3/28 (SUN): 晴 Sunny
3/29 (MON): 晴 Sunny
3/30 (TUE): 晴 Sunny
3/31 (WED): 雨 Rain
4/1 (THU): 雨 Rain
4/2 (FRI): 晴 Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♍️ #處女座 #Virgo (08/23~09/22)

本週開運色 : 黃、藍

3/26 (FRI): 陰 Cloudy
3/27 (SAT): 暴雨 Heavy Rain
3/28 (SUN): 陰 Cloudy
3/29 (MON): 晴 Sunny
3/30 (TUE): 晴 Sunny
3/31 (WED): 晴 Sunny
4/1 (THU): 晴 Sunny
4/2 (FRI): 雨 Rain

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♎️ #天秤座 #Libra (09/23~10/23)

本週開運色 : 銀白、藍紫

3/26 (FRI): 晴 Sunny
3/27 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/28 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/29 (MON): 陰 Cloudy
3/30 (TUE): 陰 Cloudy
3/31 (WED): 晴 Sunny
4/1 (THU): 晴 Sunny
4/2 (FRI): 晴 Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♏️ #天蠍座 #Scorpio (10/24~11/22)

本週開運色 : 暖黃、橙紅

3/26 (FRI): 陰 Cloudy
3/27 (SAT): 晴 Sunny
3/28 (SUN): 晴 Sunny
3/29 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/30 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/31 (WED): 陰 Cloudy
4/1 (THU): 陰 Cloudy
4/2 (FRI): 晴 Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♐️ #射手座 #Sagittarius (11/23~12/21)

本週開運色 : 紫、淺海綠

3/26 (FRI): 雨 Rain
3/27 (SAT): 暴雨 Heavy Rain
3/28 (SUN): 雨 Rain
3/29 (MON): 晴 Sunny
3/30 (TUE): 晴 Sunny
3/31 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny
4/1 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny
4/2 (FRI): 陰 Cloudy

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♑️ #摩羯座 #Capricorn (12/22~01/19)

本週開運色 : 紫、淺海綠

3/26 (FRI): 晴 Sunny
3/27 (SAT): 晴 Sunny
3/28 (SUN): 雨 Rain
3/29 (MON): 雨 Rain
3/30 (TUE): 雨 Rain
3/31 (WED): 晴 Sunny
4/1 (THU): 晴 Sunny
4/2 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♒️ #水瓶座 #Aquarius (01/20~02/18)

本週開運色 : 粉玫瑰、藍

3/26 (FRI): 陰 Cloudy
3/27 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/28 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/29 (MON): 晴 Sunny
3/30 (TUE): 晴 Sunny
3/31 (WED): 雨 Rain
4/1 (THU): 雨 Rain
4/2 (FRI): 晴 Sunny

▲▼12星座符號。（圖／取自Free icon）

♓️ #雙魚座 #Pisces (02/19~03/20)

本週開運色 : 天藍、紫

3/26 (FRI): 陰 Cloudy
3/27 (SAT): 暴雨 Heavy Rain
3/28 (SUN): 陰 Cloudy
3/29 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/30 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny
3/31 (WED): 晴 Sunny
4/1 (THU): 晴 Sunny
4/2 (FRI): 雨 Rain

▲▼星座專家辰宇力。（圖／辰宇力提供）

本周運勢分析作者

辰宇力老師，時尚圈御用占星師，精通星座與塔羅。師承星星王子，以準確透徹的星象分析與預測，以及犀利洞察的塔羅解讀聞名。現為國際時尚雜誌中文版與台灣主要新聞媒體的星座專欄作家。官方粉絲頁：星象專家 辰宇力

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