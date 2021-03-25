說對不起＝要他命！12星座男「道歉沒誠意」　天蠍冷回：錯了又怎樣

▲你的另一半也是惹禍不道歉的星座嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

文／亞提米斯

要男生低頭道歉並不容易，很多男人自尊心超強，就算知道自己做錯事也不會願意低頭認錯，或是根本連道歉都很隨便，向女友講句「對不起」像是要他的命一樣，卻也有些星座的男人就算不開口說道歉，態度和身段也會很軟、甚至於用送禮物或其他的方式來討女友歡心，究竟十二星座的男人裡頭哪些道歉很沒誠意？哪些道歉時又超會哄女友呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽&金星星座

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★牡羊男：

牡羊男是屬於道歉看心情的類型，他們天生沒有太多的耐性，個性火爆也容易常常莫名其妙跟女友起衝突，他們是願意說「對不起」的人，可是往往都覺得講完了就是道完歉了，做錯的事當沒發生過，超常忽略女友是不是還在氣頭上。

★金牛男：

金牛男話說得少，會願意道歉也願意拿出誠意，缺點就是會的詞彙不夠多、甚至於道歉還會講錯話，有些金牛男在道歉上喜歡用禮物或帶女友去吃個飯看電影當成是一種補償，整體來說有點呆呆的金牛男是以行動道歉、滿有誠意的類型。

★雙子男：

雙子男的道歉通常非常的沒有誠意，他們是很會耍嘴皮子的類型，而且是完全走「一皮天下無難事」的路線，他們通常有幾百種的理由來說明自己並沒有犯錯、拚命去掩飾和丟煙霧彈，除非闖下的是天大的錯誤，否則雙子男通常不愛低頭道歉。

★巨蟹男：

巨蟹男是還滿常把對不起掛在嘴上的人，很多巨蟹男是屬於天生怕老婆的類型，他們不太喜歡讓女友生氣，這會讓巨蟹男很沒有安全感，做錯了事情的話通常都會是很直接安撫女友和低聲下氣的那個，跟有時在對朋友或職場上的淡定差很多。

▲獅子男即使知道自己錯了，礙於面子不會主動道歉。

★獅子男：

愛面子的獅子男是不太容易低頭道歉的人，就算知道自己錯了也不太會主動道歉，他們不太愛在女友面前居於下風，只是很多女生會發現一件事，當獅子男想道歉又不想開口的時候，他們就會裝可愛、撒嬌和大獻殷勤變得相當聽得懂「人」話。

★處女男：

處女男本身是邊道歉邊碎碎唸的類型，有時候很多女生都不覺得處女男道歉有誠意，因為再有誠意的道歉和補償，只要配上了他們那張碎唸不停的嘴，就不覺得他們真的有道歉的誠意，只不過處女男是真的很有誠意的，但他們沒辦法不一直唸。

★天秤男：

天秤男只要證實了自己是錯的，那麼他們就會道歉，只是天秤男的道歉通常都不是那麼樣的「鏗鏘有力」，他們是走高雅有氣質路線的人，要他們激情表演道歉秀是很困難的，但是天秤男往往不會再犯同樣的錯，這是他們最有誠意的地方。

★天蠍男：

天蠍男是屬於道歉很沒誠意的類型，他們根本不願意承認自己犯錯，這是個隱藏性大男人心態的男人，熱戀期還會願意說對不起，如果到了感情的穩定期，很多天蠍男就會連低頭都很不願意，甚至於會露出「我錯了又怎樣」的冷淡表情。

▲射手男道歉完後，若發現女友還是一直盧，就會閃人不理。

★射手男：

總之就是感覺不到他們用心道歉，射手男講話都講得很快，說對不起也是很快速的類型，講完了就會當成這件事過了，也不會希望女友把這件事放心上，他們會覺得女友如果一直不接受道歉就是很「盧」的表現，「盧不停」的話射手男就會閃人不理。

★摩羯男：

冷靜的摩羯男通常道歉很簡單也很簡短，他們不走花俏的道歉類型，但有時候會問女友想怎麼樣得到補償，合理範圍內的要求摩羯男是會努力做到的，他們屬於很用心也還滿努力的類型，會讓女友感受到他們道歉的誠意，只是他們不接受不合理的要求。

★水瓶男：

水瓶男算是該道歉的時候就會乖乖道歉的類型，他們算是還滿有誠意在道歉上，只是態度可能還是很吊兒啷噹、或是一副「沒發生什麼大事」的樣子，雖然說看起來沒什麼誠意，不過水瓶男很懂得怎麼逗女友笑，也算是還滿有心在道歉上的男生。

★雙魚男：

雙魚男道歉時本身算是中等有誠意的類型，雖然他們可能一把鼻涕一把眼淚的跟女友說對不起，可是他們實在是很常重複犯下相同的錯誤，讓女友根本覺得雙魚男的道歉只是演出來的，也沒有真的打從心裡懺悔的意思，不過至少表面功夫做很足。

本文經授權轉自：亞提米斯