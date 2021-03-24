最該消失的星座！第1名「是黑馬」超越天蠍座　千人愣：到底得罪誰

▲第1名是處女座！（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都非常相信星座，甚至還會將此視為擇偶、擇友的條件。近來網路上瘋傳一張照片，上頭是髮型設計師「小who」所統計出的「最該消失星座排行榜」，引發極高的討論度，還有網友笑稱，「處女座擋在我們前面，別擔心」、「我們消失吧」。

髮型設計師「小who」日前透過IG限時動態來舉辦投票，讓他的1.1萬名粉絲選出私心希望消失的星座。從照片中可以見得，拿下第1名的星座是「處女座」，一共獲得381票，而天蠍座和雙子座則分別拿下2、3名。

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小who在限動上笑稱，「只能說，我身邊沒有處女座的朋友，不知道他那麼需要在這世界上消失！」他也透露，其實在舉辦投票的最一開始，是雙子座和水瓶座的票數較為領先，想不到「處女座化身成黑馬！」

▲有67%的人對這個結果不意外。（圖／小who授權引用）

此外，由於最後一名（最不希望會消失的星座）為巨蟹座，因此小who也幽默稱，「處女座的朋友要好好注意唷～以後說自己是巨蟹座好了！」

排行曝光後，不少網友都留言回應，「不意外，因為處女座各方面都是第1等」、「還好我是巨蟹座」、「我第1名我驕傲」、「太陽月亮同時上榜，傻眼了」、「看來天蠍座真的要出動了，自己被消滅之前要消滅其他人」、「天蠍座到底哪裡得罪人，很煩欸」、「天蠍座好邪惡，該是第1名」、「這根本巨蟹座做出來的吧」、「好奇為什麼獅子那麼後面，自認應該消失的」、「身邊滿多處女座朋友欸！覺得不錯呀」、「我的認知應該是水瓶座第1名才對」。

這張照片目前已累積超過5000人轉發，就連臉書粉專「靠北星座」也有張貼，文中還笑稱，「第1名不意外，但第12名？」

小who則向記者透露，起初會做這個調查「只是想說大家都在討論哪個星座很討厭」，所以才會好奇大家希望哪個星座消失，不過，因為IG的「測驗」功能一次只能設定4個選項，因此他分了3則動態讓大家投票，「沒有很準」，只是大方向而已，「開放辯論！」