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Y女淚訴被上銬墮胎！　丁允恭嫩妻嗆「活在密醫時代？」

▲▼丁允恭偕丁妻，到懲戒法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲丁允恭遭撤職、停止任用2年，右為丁妻蔣婕妤。（圖／記者吳銘峯攝）

記者崔子柔／綜合報導

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與女記者芸萱（下稱Y女、何女）發生桃色緋聞，不過Y女認為判決結果不公，昨（24）上節目淚訴自己被丁允恭騙去墮胎，「被架在手術台上手被銬住」，丁允恭的新婚妻蔣婕妤就發文嗆Y女，「是活在50年前密醫時代？」

懲戒法院24日宣判，認為丁允恭所為有損政府及公務員形象，情節重大，因此遭撤職、停止任用2年，但並無性騷擾情事，Y女昨日就上《這!不是新聞》淚訴判決結果不公，更爆出當時曾被丁允恭拖去婦產科墮胎，手術完對方還消失5天。

▲▼Y女24日上節目控訴丁允恭。（圖／翻攝自Facebook／這不是新聞）

▲Y女上節目控訴丁允恭。（圖／翻攝自Facebook／這不是新聞）

蔣婕妤昨日晚間就在臉書上發文嗆Y女，「究竟是哪一家台灣的醫院可以做出這種違法行為？墮胎手術必須要當事人同意，何女的編劇能力是否該加強一下？還是她是活在還有密醫時代的50年前？」

蔣婕妤提到，丁允恭最開始只知道第1次墮胎，也負擔兩人合意墮胎的手術費用，Y女第2次墮胎時根本沒有告知，甚至第3次墮胎一事，丁允恭還是去年看見週刊報導才知道，並貼出丁允恭前後匯款給Y女34萬的記錄與對話截圖。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲蔣婕妤PO文。（圖／翻攝自臉書／蔣婕妤）

蔣婕妤強調，關於Y女說被丁允恭要求拍影片，還說影片她也看過，「我先生在2人分手後，已經依照何女要求，刪掉2人親密合照，我當然未曾看過該影片，反倒是何小姐要求我先生刪影片，顯然自己卻沒有同樣刪除，否則鏡週刊的私密照片又何來？」，更提起Y女曾想外流有私密影片的隨身碟，被丁允恭有人及時攔阻，「隨身碟還在，是何小姐散播我先生私密影片的性犯罪證據」。

蔣婕妤感嘆，她和丁允恭一點都不想回應這件事，2人的感情糾紛不必浪費社會資源，對這半年來的歹戲拖棚實在很遺憾，「現在懲戒法庭已經還我先生清白，但何女依然持續謊話連篇，身為『一個人』，我不容許我的家人再被侮辱、再被傷害」。

▼丁允恭匯款給Y女的紀錄。（圖／翻攝自臉書／蔣婕妤）

▲丁允恭匯款給Y女34萬元與對話記錄▼ 。（圖／翻攝臉書）

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