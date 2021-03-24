　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

Y女控丁允恭恐怖情人、騙墮胎　丁妻舉證打臉：不容許家人被侮辱

▲▼丁允恭偕丁妻，到懲戒法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲丁允恭、妻子蔣婕妤。（圖／記者吳銘峯攝）

記者陳家祥／台北報導

總統府前發言人丁允恭因在任職高雄市新聞局長期間，與女記者芸萱（下稱Y女）發生桃色緋聞，遭撤職、停止任用2年。對此，Y女24日上節目高呼不公平，但丁妻蔣婕妤在臉書針對Y女所指一一反擊，並強調，「身為『一個人』，我不容許我的家人再被侮辱、再被傷害」。

蔣婕妤在臉書拿出Y女所指事項的證據反擊，表示對於這半年來的歹戲拖棚，我實在很遺憾，也跟被打擾到的民眾及網友表達歉意，抱歉要讓各位看這一齣爛戲不斷上演，懲戒法庭已經還我先生清白，但何女依然持續謊話連篇，身為「一個人」，我不容許我的家人再被侮辱、再被傷害。

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與女記者芸萱（下稱Y女）發生桃色緋聞，甚至在局長室辦公桌上發生關係；監院調查後提出彈劾，24日判決出爐，丁遭撤職、停止任用2年。

對於判決結果，Y女24日在風波發生後首度在鏡頭前露臉。她在接受節目專訪時直言判決結果很不公平。她表示，自己出生在單純、平凡的家庭，「我會想知道，為什麼生活中可以騙人的人可以繼續當官？」、「丁允恭有什麼辦法說自己誠實善良的公務員」

Y女也說，她跟丁允恭的事情曝光後，一直沒有面對電子媒體的原因，是擔憂現在好不容易有一個很平靜生活，會不會因為再次曝光就毀掉。

舉證打臉Y女　丁妻：放過我先生和我

蔣婕妤24日深夜在臉書表示，實在是不想再浪費社會資源和新聞版面，以為懲戒法庭的判決，會讓事情如同何小姐先前所稱的「放下」與前進，但顯然她不願意，那我也只能好好回應她的提問。

「首先關於50萬元部分，當初受訪時我清楚講明是將近50萬元。」蔣婕妤並附上34萬元的大筆匯款紀錄，至於其餘十幾萬部分，包含她先生用ATM匯款所以不在這張單據上、以及當面提款予何女的數萬元不等，總計將近50萬元，若何女對此有任何不滿，歡迎提告。

接著蔣婕妤回應何女，她稱自己住12000的房租負擔不起，但為愛選擇犧牲，「身為女性，我實在不懂為何要為愛做出超出能力範圍的事？」她表示，今年26歲，從來沒有為了任何一位男友做過超出她能力負擔的事，因為這是身為成年人應該有的自覺，但顯然並非每一位成年人都懂事。

蔣婕妤說，根據何女與她先生的對話紀錄，何女明白自稱不該花錢洩憤，顯然這一大筆金額不是為了當時的房租，至於是拿來幹嘛，何女自己應該最明白。

關於墮胎部分，蔣婕妤說，自最初起她先生就只知道第一次的墮胎，也是在兩人討論過後所做之決定，何女稱被她先生「騙去」醫院，接著就被銬在手術台上，「我想請問，能否請何女指出究竟是哪一家台灣的醫院，可以做出這種違法行為？」，墮胎手術必須要當事人同意，何女的編劇能力，是否該加強一下？還是她是活在還有密醫時代的50年前？

接著蔣婕妤說，她先生當然有負擔第一次兩人合意的墮胎手術費用，至於第二次何女稱她先生沒有負擔的手術費用，是因為何女當初根本沒有告知她先生懷孕，「事隔多時、何小姐自己動完手術後，才告知我先生」，甚至第三次的墮胎，她先生直到鏡週刊去年9月份報導才知情，「又要我先生如何負擔他根本不知道存在過的手術費用？」

「最後，何小姐稱被我先生要求拍影片，雖然不喜歡但沒有拒絕，還稱我也看過該影片。」蔣婕妤強調，她先生在和何女分手後，已經依照何女要求，刪掉兩人親密合照，「我當然未曾看過該影片」，反倒是何小姐要求她先生刪影片，顯然自己卻沒有同樣刪除、否則鏡週刊的私密照片又從何來？

蔣婕妤還說，順便提醒，當年何小姐曾外流與她先生私密影片的隨身碟，被她先生的朋友及時攔截，該隨身碟還在，是何小姐散播我先生私密影片的性犯罪證據。

「太多了無法詳述。」蔣婕妤表示，關於何女稱不知道她先生有未婚妻，鏡週刊貼出的她先生與當時未婚妻合照寫「友人提供」，事實上，當時訂婚貼文跟照片根本是她先生開地球公開貼文，顯然鏡週刊與何女都在說謊。

「最後，同樣身為女人，有人問我女人何苦為難女人，事實是我跟我先生一點都不想再回應相關事件。」蔣婕妤說，因為這就是兩人的感情糾紛，為何需要浪費社會資源？對於這半年來的歹戲拖棚，她實在很遺憾，也跟被打擾到的民眾及網友表達歉意，抱歉要讓各位看這一齣爛戲不斷上演，懲戒法庭已經還我先生清白，但何女依然持續謊話連篇，身為「一個人」，我不容許我的家人再被侮辱、再被傷害。

「有些人只希望女人當個沒腦袋的存在，不懂得保護自己、不懂得說不。」蔣婕妤表示，自己和先生在一起，先生對她始終坦承、也從未要求她做過任何說「不」的事件，因為自己是成年人，也因為自己懂得正確的面對感情。

蔣婕妤表示，衷心希望何小姐也思考看看，一次感情的失敗可能是對方的錯，但每一次的感情都失敗，是否自己也有不成熟之處？拜託你放過我先生和我，我們真的很疲倦，只想過好自己的生活。

▲▼Y女24日上節目控訴丁允恭。（圖／翻攝自YouTube／57東森財經新聞）

▲Y女24日上節目控訴丁允恭。（圖／翻攝自YouTube／57東森財經新聞）

ET快訊
福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑！深挖母女情「像教練和選手」
把情敵做成人彘...千古第一后死了200年還被啪啪？史料令人
曾背60萬卡債！女星堅持「只用現金消費」　理財3招拚買200
快訊／鳳梨爆紅宣布不再接通告　媒體前感性告別「以後不會再見了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

Y女控丁允恭恐怖情人、騙墮胎　丁妻舉證打臉：不容許家人被侮辱

民進黨優化繳黨費方式：新增信用卡線上刷卡、第三方支付

國防部正全力搜尋潘穎諄　共機今天還派3架次擾台

丁允恭遭撤職「停止任用2年」　Y女哽咽：判決結果很不公平

江啟臣籲加速升級F5彈射椅：每一位軍官都是國家重要資產

蘇貞昌承諾汰換F5彈射椅　江啟臣砲轟：根本沒編列相關預算

才嗆「不只80kg」　蔡易餘向鄭文燦道歉：我以肥宅之心度市長之腹

影／挺趙少康？親征黨魁機率增？　王淺秋曝韓國瑜想法

比特幣爆紅...LINE群組誘買數位貨幣　民眾被詐騙超過3千萬

鄭文燦被9正妹抬棺舞「體重話題夯」　小編曝數字...蔡易餘是錯的

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

宜蘭生魚片10片280元！男喊不新鮮 一咬「鮭魚冰沙口感」引網友論戰

Y女控丁允恭恐怖情人、騙墮胎　丁妻舉證打臉：不容許家人被侮辱

民進黨優化繳黨費方式：新增信用卡線上刷卡、第三方支付

國防部正全力搜尋潘穎諄　共機今天還派3架次擾台

丁允恭遭撤職「停止任用2年」　Y女哽咽：判決結果很不公平

江啟臣籲加速升級F5彈射椅：每一位軍官都是國家重要資產

蘇貞昌承諾汰換F5彈射椅　江啟臣砲轟：根本沒編列相關預算

才嗆「不只80kg」　蔡易餘向鄭文燦道歉：我以肥宅之心度市長之腹

影／挺趙少康？親征黨魁機率增？　王淺秋曝韓國瑜想法

比特幣爆紅...LINE群組誘買數位貨幣　民眾被詐騙超過3千萬

鄭文燦被9正妹抬棺舞「體重話題夯」　小編曝數字...蔡易餘是錯的

志村健染新冠病逝1年…10億遺產繼承卡關！　哥哥繳不出天價稅金

大專女壘／台體李蘊希看錯暗號被冰　敲大學首轟感謝教練信任

獨家／超毛！中和神秘女穿梭車陣跳佛舞　民驚：四面佛在10公尺外

Y女控丁允恭恐怖情人、騙墮胎　丁妻舉證打臉：不容許家人被侮辱

買雞排全程不敢廢話！他貼老闆娘「霸氣公告」笑翻網友：有個性

快訊／高雄林園深夜住宅火警　屋內4人受困！消防急搶救

歌手恭喜馬思純男友「睡到女明星」被罵爆！　傻眼：反諷被說成惡臭

阮經天「下巴整圈鬍」揭頹廢近況　網一看認不出：像遊牧民族！

照顧50年！78歲翁半夜棉被悶死女兒　兒子開庭替爸爸求情

春雨全台喝水1150萬噸！這水庫「最大贏家」　專家曝45天嚴重預報

政治熱門新聞

快訊／制裁第二彈？立委爆：大陸今起禁止台灣「鳳梨酥」進口

獨／鳳梨酥遭禁　糕餅業者曝LINE對話：小三通一過來就要被扣貨

4人以下公司強制納保！勞工職災保險法明拍板 「失能」最高領70%

許淑華轟國民黨「疫苗調閱」扯台灣後腿

國民黨疑凍結「F-5E彈射椅」預算挨轟　游淑慧：民進黨有編嗎？

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

台中捷運通車　盧秀燕：我要讓沒完工的完工、沒開工的開工

黃敏惠兒幫認了：我媽用人不當該道歉檢討

F5E失事折損3飛官　孫大千：他們因政客無能和官僚怠惰而犧牲

陳建仁：台灣盼6月前大規模接種疫苗

蘇貞昌被質疑「打假針」　媒體人曝真相

飛官頻因彈射椅殉職怪在野？　徐巧芯：有什麼民進黨無法表決通過

傳蔡英文參加大港開唱　高雄藍營開轟

樂天女孩扛鄭文燦　鄭運鵬曝「老婆軍令」：你不准被抬喔

更多熱門

相關新聞

丁允恭遭撤職　Y女哽咽：判決很不公平

丁允恭遭撤職　Y女哽咽：判決很不公平

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與女記者芸萱（下稱Y女）發生桃色緋聞，甚至在局長室辦公桌上發生關係，經監察院調查後提出彈劾，並送懲戒法院議處。24日判決出爐，認為丁所為有損政府及公務員形象，情節重大，因此遭撤職、停止任用2年。不過對於判決結果，Y女在節目上表示，覺得很不公平。

快訊／丁允恭桃色風波案　遭

快訊／丁允恭桃色風波案　遭

府院黨發言人連出包！網友最關注「房東房客」　顏若芳下場曝光...

府院黨發言人連出包！網友最關注「房東房客」　顏若芳下場曝光...

產後想住月子中心！她揚言墮胎威脅老公砸錢

產後想住月子中心！她揚言墮胎威脅老公砸錢

醫師墮胎面臨3年半徒刑！胎兒被淹死+焚毀

醫師墮胎面臨3年半徒刑！胎兒被淹死+焚毀

關鍵字：

丁允恭蔣婕妤Y女墮胎

讀者迴響

熱門新聞

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

臭味噁到想吐！陽大醫護遭爆「嫌棄已逝癌友」

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面