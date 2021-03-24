Y女控丁允恭恐怖情人、騙墮胎　丁妻舉證打臉：不容許家人被侮辱

▲丁允恭、妻子蔣婕妤。（圖／記者吳銘峯攝）

記者陳家祥／台北報導

總統府前發言人丁允恭因在任職高雄市新聞局長期間，與女記者芸萱（下稱Y女）發生桃色緋聞，遭撤職、停止任用2年。對此，Y女24日上節目高呼不公平，但丁妻蔣婕妤在臉書針對Y女所指一一反擊，並強調，「身為『一個人』，我不容許我的家人再被侮辱、再被傷害」。

蔣婕妤在臉書拿出Y女所指事項的證據反擊，表示對於這半年來的歹戲拖棚，我實在很遺憾，也跟被打擾到的民眾及網友表達歉意，抱歉要讓各位看這一齣爛戲不斷上演，懲戒法庭已經還我先生清白，但何女依然持續謊話連篇，身為「一個人」，我不容許我的家人再被侮辱、再被傷害。

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與女記者芸萱（下稱Y女）發生桃色緋聞，甚至在局長室辦公桌上發生關係；監院調查後提出彈劾，24日判決出爐，丁遭撤職、停止任用2年。

對於判決結果，Y女24日在風波發生後首度在鏡頭前露臉。她在接受節目專訪時直言判決結果很不公平。她表示，自己出生在單純、平凡的家庭，「我會想知道，為什麼生活中可以騙人的人可以繼續當官？」、「丁允恭有什麼辦法說自己誠實善良的公務員」

Y女也說，她跟丁允恭的事情曝光後，一直沒有面對電子媒體的原因，是擔憂現在好不容易有一個很平靜生活，會不會因為再次曝光就毀掉。

舉證打臉Y女 丁妻：放過我先生和我

蔣婕妤24日深夜在臉書表示，實在是不想再浪費社會資源和新聞版面，以為懲戒法庭的判決，會讓事情如同何小姐先前所稱的「放下」與前進，但顯然她不願意，那我也只能好好回應她的提問。

「首先關於50萬元部分，當初受訪時我清楚講明是將近50萬元。」蔣婕妤並附上34萬元的大筆匯款紀錄，至於其餘十幾萬部分，包含她先生用ATM匯款所以不在這張單據上、以及當面提款予何女的數萬元不等，總計將近50萬元，若何女對此有任何不滿，歡迎提告。

接著蔣婕妤回應何女，她稱自己住12000的房租負擔不起，但為愛選擇犧牲，「身為女性，我實在不懂為何要為愛做出超出能力範圍的事？」她表示，今年26歲，從來沒有為了任何一位男友做過超出她能力負擔的事，因為這是身為成年人應該有的自覺，但顯然並非每一位成年人都懂事。

蔣婕妤說，根據何女與她先生的對話紀錄，何女明白自稱不該花錢洩憤，顯然這一大筆金額不是為了當時的房租，至於是拿來幹嘛，何女自己應該最明白。

關於墮胎部分，蔣婕妤說，自最初起她先生就只知道第一次的墮胎，也是在兩人討論過後所做之決定，何女稱被她先生「騙去」醫院，接著就被銬在手術台上，「我想請問，能否請何女指出究竟是哪一家台灣的醫院，可以做出這種違法行為？」，墮胎手術必須要當事人同意，何女的編劇能力，是否該加強一下？還是她是活在還有密醫時代的50年前？

接著蔣婕妤說，她先生當然有負擔第一次兩人合意的墮胎手術費用，至於第二次何女稱她先生沒有負擔的手術費用，是因為何女當初根本沒有告知她先生懷孕，「事隔多時、何小姐自己動完手術後，才告知我先生」，甚至第三次的墮胎，她先生直到鏡週刊去年9月份報導才知情，「又要我先生如何負擔他根本不知道存在過的手術費用？」

「最後，何小姐稱被我先生要求拍影片，雖然不喜歡但沒有拒絕，還稱我也看過該影片。」蔣婕妤強調，她先生在和何女分手後，已經依照何女要求，刪掉兩人親密合照，「我當然未曾看過該影片」，反倒是何小姐要求她先生刪影片，顯然自己卻沒有同樣刪除、否則鏡週刊的私密照片又從何來？

蔣婕妤還說，順便提醒，當年何小姐曾外流與她先生私密影片的隨身碟，被她先生的朋友及時攔截，該隨身碟還在，是何小姐散播我先生私密影片的性犯罪證據。

「太多了無法詳述。」蔣婕妤表示，關於何女稱不知道她先生有未婚妻，鏡週刊貼出的她先生與當時未婚妻合照寫「友人提供」，事實上，當時訂婚貼文跟照片根本是她先生開地球公開貼文，顯然鏡週刊與何女都在說謊。

「最後，同樣身為女人，有人問我女人何苦為難女人，事實是我跟我先生一點都不想再回應相關事件。」蔣婕妤說，因為這就是兩人的感情糾紛，為何需要浪費社會資源？對於這半年來的歹戲拖棚，她實在很遺憾，也跟被打擾到的民眾及網友表達歉意，抱歉要讓各位看這一齣爛戲不斷上演，懲戒法庭已經還我先生清白，但何女依然持續謊話連篇，身為「一個人」，我不容許我的家人再被侮辱、再被傷害。

「有些人只希望女人當個沒腦袋的存在，不懂得保護自己、不懂得說不。」蔣婕妤表示，自己和先生在一起，先生對她始終坦承、也從未要求她做過任何說「不」的事件，因為自己是成年人，也因為自己懂得正確的面對感情。

蔣婕妤表示，衷心希望何小姐也思考看看，一次感情的失敗可能是對方的錯，但每一次的感情都失敗，是否自己也有不成熟之處？拜託你放過我先生和我，我們真的很疲倦，只想過好自己的生活。

▲Y女24日上節目控訴丁允恭。（圖／翻攝自YouTube／57東森財經新聞）