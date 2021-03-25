丁允恭逼墮胎後消失5天！Y女痛哭爆「雙手被銬」：覺得自己很下賤

▲Y女淚訴被騙去墮胎。（圖／翻攝自YouTube／這!不是新聞）



記者崔子柔／綜合報導

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與女記者芸萱（下稱Y女）發生桃色緋聞，不過Y女認為判決結果不公，昨（24）日上節目淚訴自己被騙去墮胎，當時丁允恭帶她去婦產科說「只是去換衣服」，結果出來就「被架在手術台上手被銬住」，術後丁允恭還神隱5天。

Y女昨日上「這!不是新聞」淚訴，她前後為了丁允恭拿過3次孩子，只有其中1次丁允恭有拿錢給她，當時剛好碰上愚人節，丁允恭一聽到她懷孕，就說「妳是不是在跟我開玩笑？不是有吃避孕藥」，Y女表示，「他妻子也嗆我說什麼，妳怎麼不會讓自己不懷孕」，她解釋，自己平時有在吃事前藥，但因為工作影響到生活作息，吃的時間不對，才會影響到效果。

▲丁允恭遭撤職、停止任用2年。（圖／記者吳銘峯攝）



Y女提到，她當時很想生下那個孩子，因為孩子已經滿大了，「照超音波的時候，已經看得出來就是一個寶寶形狀」，她當時向丁允恭提出，她可以放棄工作，回家鄉跟她爸媽住，不要再聯絡沒有關係，但丁允恭卻回應，她和小孩會成為他人生的阻礙，因為他要發展他的仕途，「如果有一天被大家知道這件事他就會完蛋」。

Y女淚訴，當時被丁允恭拖去婦產科，「他跟我說只是去換衣服，可是我換完衣服馬上就被架在那個手術台上面，我的手就被銬住」，雖然和一旁的護士表示自己很不想拿掉孩子，但醫生最後還是進行了手術，醒來時丁允恭還說，「妳跟妳的孩子就是我的累贅，所以一定要拿掉」。

▲Y女情緒擁上，止不住眼淚。（圖／翻攝自YouTube／這!不是新聞）



Y女表示，當時因為丁允恭不讓2人的戀情公開，她身邊的親朋好友沒有人知道她拿了小孩，原本還期待丁允恭可以照顧她，結果「在我家睡了幾個小時之後，他就離開了，然後他離開的時候他說，他這5天都不能聯絡，然後我這5天就是真的都聯絡不到他，我那時候覺得自己真的很下賤」。