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長榮貨輪蘇伊士擱淺！BSM：部分脫淺是誤傳　初判與機械故障無關

▲▼長榮貨輪擱淺蘇伊士運河。（圖／路透）

▲長榮貨輪擱淺蘇伊士運河。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

長榮海運旗下貨櫃輪長賜輪（Ever Given），埃及當地時間23日通過蘇伊士運河時發生擱淺事故，導致運河交通大阻塞，蘇伊士當局共派出8艘拖船協助脫困，原本一度傳出長賜輪已經「部分脫淺」，但船舶管理公司BSM澄清說，目前蘇伊士運河仍未恢復通航。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，蘇伊士運河管理當局24日發表聲明說，懸掛巴拿馬旗的長賜輪，因為遭遇風速40節的強風和沙塵暴吹襲，導致船舶發生擱淺。長榮海運則表示，長賜輪是在當地時間23日上午進入蘇伊士運河，並在距離河口約6海浬處發生事故。

彭博社先前引述港口代理GAC公司蘇伊士運河事務副總經理麥卡威（Ahmed Mekawy）的說法，稱長賜輪已經「部分脫淺」（partially refloated）。不過，他隨後又澄清說，目前擱淺中的長賜輪位置並無改變，先前言論有誤。

路透社則引述港口代理GAC的說法說，長賜輪當時由紅海往地中海航行，擱淺前船上曾一度跳電。GAC表示，目前長賜輪後方至少有15艘船被迫於錨地等待，而運河南向也同樣受阻。

▼衛星空拍照可見蘇伊士水道完全被堵住，船隻無法通行。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼長榮貨櫃輪長賜輪（Ever Given）23日卡在蘇伊士運河。（圖／達志影像／美聯社）

《勞氏船名錄》（Lloyd List）也引述船舶技術管理公司BSM的說法稱，有關長賜輪部分脫淺的說法並不準確，蘇伊士運河目前仍然封閉，運河兩端等待通行的船隻數量仍在增加中。目前不並清楚長賜輪擱淺的真正原因，但BSM發言人向《勞氏船名錄》表示，初步調查已經排除機械故障因素。

蘇伊士運河當局一名匿名的資深引水人向CNN表示，若要使擱淺的大型貨櫃輪重新上浮「在技術上非常複雜」，很可能需要數天時間才能脫困。官員表示，由於長賜輪船體可能已經受損，因此即便脫困後也不能馬上開航，必須到蘇伊士運河中央的大苦湖地區接受檢查。

蘇伊士運河當局表示，目前等待通過運河的船隻已經超過100艘，而且隨著時間過去只會越來越多，若想恢復正常交通秩序至少需要2至3天時間。

蘇伊士運河是全球三大運河之一，更是連結歐亞之間的重要航路。根據官方統計數據，截至2020年，每年有近19000艘船舶通過蘇伊士運河，相當於平均每天51.5艘，通過運河的淨噸位為11.7億噸。

受到長賜輪事件影響，運河兩端已經有多艘油輪被迫原地等候。消息人士向路透社表示，這起事件是否影響全球油價，將取決於貨櫃輪需要多久時間才能脫淺。總部位於新加坡的船舶代理公司BRS Baxi常務董事夏爾馬（Ashok Sharma）表示，「如果時間延長到數周之久，當然會在很大程度上影響全球運輸」。不過，夏爾馬也說，他相信現場有足夠資源能夠應對這類事故，或許能夠在幾天內排除擱淺情況。

路透社報導稱，若單純以貨櫃運輸而言，蘇伊士運河每天的通行量佔全球貨櫃運輸的30％。且如果運河無法通行，替代航線必須繞行非洲好望角，使航行時間超過7天以上。

另有業內人士指出，蘇伊士運河是全球最繁忙的水道之一，面對類似問題都有豐富經驗，因此運河被堵問題一定能解決，問題是如果堵塞超過1周時間，這段時間累積的貨量將壓縮到源頭供應鏈，並且延誤船舶到港時間和歐洲各港口的裝卸貨進度，短時間內需考量歐洲線運價是否上漲。

據悉，長賜輪為一艘20000 TEU級貨櫃輪，意即有能力裝載2萬個20呎標準貨櫃，船長400米、船寬59米，總噸位219079，為長榮海運以論時傭船（Time Charter）方式向船東公司承租，船員也為船東公司派遣，目前配置在遠東至歐洲航線。

▼長賜輪的球型船首疑嵌入河岸沙土中，當局出動怪手開挖協助貨輪脫困。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼長榮貨櫃輪船「長賜號」（Ever Given）的球狀船首疑似刺進蘇伊士運河河岸。（圖／達志影像／美聯社）

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