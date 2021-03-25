不是真的要約你？聽到這4句潛台詞就知道該結束話題

▲有時候對方講有空下次約，可能不是真的要約你。（圖／CFP）



生活中心／綜合報導

聊天聊到不想繼續聊的時候，會用什麼方式結束話題呢？《網路溫度計》整理了日常生活中，經常聽到的潛台詞，像是「有空出來吃飯喔」、「下次再約」，真正的原意，很可能是不想跟你聊了，快來看看你是否也曾經遇過這樣的狀況。

有空出來吃飯、有空再去=沒事別約我

初次見面的兩個人，如果不是很契合，總是想著下一句要聊什麼話題，最後場面逐漸變得尷尬，當你想要禮貌結束這回合約會時，可能會說出，像是「有空出來喝」、「有空出來吃」、「有空出來玩」，這時對方也只能回答「好啊」、「沒問題」，但其實雙方都不知道，下一次有空會，是什麼時候。



下次再約、下次一起啊=下次不會讓你知道



當你和對方聊到一場已經結束的活動或是聚會時，對方感興趣表達想參加的意願，但你沒有很想繼續他聊下去，很可能就打出「下次」這張牌來結束對話，因為「下次」聚會的主揪，就落在說出這句話的那個人，也算是一種替自己製造華麗轉身的退場招數。



晚點打給你=我不想浪費時間跟你講電話



現在智慧型手機方便，只要網路順暢，講電話免錢又可以消磨時間，但換個角度想，講電話很難分心，聊久了難免會感到疲憊，不少人想掛電話的時候，就會說「晚點打給你」，實際上，晚點也不會打，也就這麼結束聊天了。

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▲用手機聊天聊到一半，不少女生經常會說，要去洗澡，很有可能是她不想跟你聊天了。（圖／CFP）



我先洗澡＝你好無聊，掰掰

手機訊息聊天，必須一直盯的螢幕打字，當女生說要出「我要去洗澡了」，大多數是對你的話題感失去興趣，不想再跟你繼續聊天，因為女生說完要去洗澡這句話後，通常會再去滑IG、逛網拍、看韓劇，消磨一段時間後，才會真的去洗澡，洗完後也不會告訴你，屬於女生退場的招牌台詞。