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義享天地爆紅「讓鄰居慘了」！好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

▲▼高雄義享試營運停車場困4小時 還被爆員工機車停滿好市多。（圖／翻攝自高雄點）

▲義享天地員工、顧客通通跑來停，好市多停車場被塞爆，硬起反擊了。（圖／翻攝自高雄點）

網搜小組／趙蔡州報導

高雄義享天地20日開始營運後，每天都湧入上萬的人潮、車潮，不料卻因此爆出停車場問題。原來有民眾在臉書投訴，義享天地因為沒有設計員工停車場，員工把車子停在附近好市多（Costco）停車場，導致許多要前往好市多消費的民眾反而沒有位置停車。

臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》、《我是高雄人》及粉絲團《高雄點 Kaohsiung.》近期有許多網友抱怨，明明好市多（高雄大順店）才剛開始營業，但內部的停車場機車格就幾乎停滿，不久後汽車也會出現回堵情況，詢問後才知道是附近義享天地開幕導致的。

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原來義享天地20日開始營運，由於沒有替員工設置專屬停車場，部分員工選擇到附近的好市多停車，而且義享天地的停車場一旦塞滿，找不到車格的民眾也會把車子停到好市多，因此才出現這種明明停車場塞滿，但好市多卻沒有多少顧客的情況。

▲▼好市多，好市多內湖店，手推車，電扶梯。（圖／記者許力方攝）

▲好市多。（示意圖／記者許力方攝）

有網友表示，「居住在附近的親戚拍照給我看，不說還以為好市多生意好到爆炸，但其實裡頭人超少，原來是義享的原因」、「有夠丟臉的百貨公司，笑死人」、「那天要去好市多卻沒有車位停，附近繞一下不只停滿滿，還一堆違停，只好作罷離開」、「前天去真的很誇張，還有看到停好市多，直接走過去逛街的」。

對此，好市多（大順店）決定，派員工在停車場入口檢查，只有持有會員卡的民眾才能入場停車，藉此保障會員權益。

 
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