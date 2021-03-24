好市多上架專櫃外套「大打37折」！苦主哭了：當初買原價3299元

▲外套原價3299元，特價1200，比37折後（1220.6元）還優惠。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（COSTCO）除了有各種高CP值的日常用品，偶爾也買得到精品，像是專櫃香水或名牌服飾等等。就有網友日前在逛內湖店時發現，好市多上架Tommy Hilfiger的連帽鋪棉外套，價格換算下來大約打了37折，讓不少網友直呼「這個價錢很可以」，甚至有人哀號「那我之前買的怎麼辦」、「嚇，我當初買原價。」

Tommy Hilfiger是美國服飾品牌，在百貨公司常常可以看到這一櫃，好市多日前就上架該牌的外套。一位男網友23日在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，透露他是在內湖店看到該款Tommy Hilfiger男長版連帽外套，「3299殺到1200（元）！」不過SIZE似乎只剩L、XL。

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▲▼特價專櫃外套，讓許多人想衝了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，不少人紛紛驚呼，「可以買，當工作外套都便宜」、「我發現這一件時，是在別人的推車上QAQ……為什麼哭泣？因為那件外套連著價錢牌，最後一件」、「美版L好大，瘦子總是無緣Costco衣服」、「可以下手了」、「1200可買欸！」還有網友補充道，「是鋪棉的，不是羽絨，美版的Size，之前有試，L無法（181/75）要M的，給大家參考」、「週日去汐止也有，但是$1497。」

不過，也有人認為一點都不心動，「自從買一件特價外套再也不買了，路上一堆人穿一樣的」、「我住高雄，上次好市多的特價外套，買了一年了，都沒機會穿，還掛衣櫥裡」、「超級厚重，一拿嚇到就放回去了」、「台灣的天氣穿沒幾次」、「都這時間了，買這件是打算放著年底穿嗎」、「美版L&XL特價很正常啊……這size多大啊……拜託」、「天氣開始變熱，要促銷了。」