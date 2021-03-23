逛好市多見大媽脫序一幕「連翻6袋烤雞不肯停」　他1舉動神翻！

▲大媽脫序打開7袋烤雞查看，這樣誰敢吃？（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

不少民眾為了挑賣相好的食物，但亂翻之下，也引發衛生疑慮！高雄一名人夫抱怨，日前直擊一名大媽狂翻「烤雞腿」，一個一個打開來挑貨，最後原PO看不下去，燃起正義魂上前阻止並表示「1句話」，大媽才停下雙手。文章曝光後，網友大讚原PO舉止，「謝謝版主的正義，幫大家把關！」

一名男網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，昨（22）日下午去大順店採買生活用品，結果逛到熟食區時，看到一位大媽秀下限，脫序打開烤雞的袋子，「然後看上幾秒，沒關上夾鏈袋，接著又換另一袋！」

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原PO就站在一旁，看著大媽翻開6至7袋還不肯罷休，下秒他雞婆上前質問，「這樣很不好，下一個客人怎麼購買呢？」原PO也翻白眼解釋，認為大媽一個一個打開，再用手指封起來，又是一次污染。

畢竟攸關食物衛生，原PO也再次強調，不知大媽的雙手是否乾淨，「打開（袋子）晾在旁邊時，空氣中的細菌會不會侵入？」

▲網友讚爆！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，底下網友拳頭也硬了，「她是在驗屍嗎」、「這袋子不是滿透明的嗎？她是眼盲還是心盲？」「建議商家在夾鏈袋上方還是多一道熱壓密封起來吧，這機器又不貴，執行起來也不麻煩，但至少能杜絕這類人的不禮貌」、「坦白說加入會員N年，某日第一次買烤雞回家吃就拉肚子，原來還有這種狀況」、「我自己也會挑因為家裡愛焦的，但我都是袋子拿起來從外觀看不需要打開」。