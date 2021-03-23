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800箱「美國珍蜜蘋果」農藥超標！好市多：全數退回給廠商

▲▼美國出口「美國珍蜜蘋果」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署提供）

▲美國出口「美國珍蜜蘋果」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

食藥署今（23）日公布邊境檢驗不合格食品，有多項進口食品被檢出農藥殘留含量不符規定，其中，美式賣場好市多（COSTCO）自美國進口的「美國珍蜜蘋果」也被檢出殘留農藥賽安勃0.06ppm，共800箱、11,975公斤退運，對此，業者也作出最新回應表示，此批蘋果已全數退回給廠商。

針對食藥署檢出800箱美國進口珍蜜蘋果農藥殘留含量不符規定退運一事，好市多行銷副總經理王友玫表示，此批蘋果不會流入市場，將全數退還給廠商，而在廠商端也都有告知台灣相關法規標準，目前正在和對方查證中。

▲▼日本出口「MEIKO鮮葡萄」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署提供）

▲日本出口「MEIKO鮮葡萄」也檢出農藥殘留含量不符規定。

除好市多蘋果之外，日本出口「MEIKO鮮葡萄」也檢出殘留農藥賽派芬0.05ppm，總共276公斤退運；日本出口「鮮哈密瓜」檢出殘留農藥二福隆0.03ppm，80公斤退運；智利出口「鮮藍莓」檢出殘留農藥賽安勃0.04ppm，11,700公斤退運。

其他還有日本出口「森半綠藻抹茶粉」檢出殘留農藥氟大滅0.09ppm，共100公斤退運；印度出口「GEEBEES印度柴金牌即溶奶茶 （香料口味／甜味）」檢出殘留農藥賽速安0.22ppm，依原料比例換算後農藥殘留量，賽速安茶類3.38ppm、薑15.60ppm，總共63公斤退運。

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