為何男生都想結婚「寧花錢娶外配」　網揭殘忍真相：方便孝道外包

▲為何男生比較想結婚，在dcard引發許多網友的討論。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者林彥臣／綜合報導

結婚率低是造成台灣少子化的重要原因，不過到底是男性不結婚，還是女性不結婚，造成台灣結婚率低？就有人在 dcard發文表示，「為什麼大部分男生都會想結婚」，為了結婚可以退而求其次，找個可以接受的對象，甚至寧願花錢娶外配，引發許多網友的熱議。

原PO發文表示， 為什麼大部分男生都會想結婚啊？就算身邊沒有適合的女生，也會退而求其次找其他可以接受的女生，或是直接錢花娶外配，但是女生就不會這麼想，沒有很喜歡或不是自己的菜，也不會委屈自己跟沒感覺的人交往，寧願自己單身一人。

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▲原PO不解，為什麼男性會因為想要結婚就娶外配。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



原PO說，身邊的女生大多認為，「結婚如果沒辦法過得比單身好，為何要結婚？」那麼為什麼男生都會想要結婚啊？是因為傳宗接代？ 想要有個家庭？還是為了想要固定的性伴侶？

網友回應表示，「找個洗碗機而已」、「就是父權遺毒而已啊，沒結婚沒女友會被同儕噴魯蛇」、「男生想結婚就是要找一輩子的固砲跟洗碗機」、「女生不結婚，是因為婚後不會過得比較好，男生婚後通常都是過更爽阿」、「方便孝道外包，擁有免費的看護啊，不是說全台灣的男生都是，只是我這幾天在醫院看到的都是女兒/媳婦，這間病房唯一男生還是男看護呢」。

▲但是也有人認為，其實過了30歲，是女性比較急著結婚。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

但也有提供不同的觀點表示，「也不看看有多少年過30急著想結婚的女性」、「男生也是會想要有人陪伴的，也是會想要有一段穩定長久的感情」、「結婚不代表著一定要性生活，更多的是陪伴」、「不結婚被嘴說是男生不夠好找不到伴，找對象結婚說寧濫勿缺？」、「想多了，我男生也選擇單身，為什麼要為了一朵花（可能還不是花）放棄一整片森林」。

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