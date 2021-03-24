本來在超商「醒來躺在樓上病床」！值班醫師沉痛勸：想好再讀醫科

▲醫師工作一點都不輕鬆。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人都羨慕醫師待遇好、前景佳，但高薪背後有多少壓力跟辛酸，都不是一般人可以體會。就有一位男醫師在《Dcard》貼文「想清楚再來讀醫科吧！」說他日前因為忙到一天多沒吃東西，才到超商買了一個飯糰要充飢，結果當場昏倒，醒來時已經在樓上的病房，不禁直勸學弟妹「想好再來，因為這是一條不歸路！」

這位男醫師文中表示，他是國防醫學院自費生，現在在南部某醫學中心工作，日前他忙著值班，已經一天多沒吃東西，就想說到醫院裡的超商買個飯糰墊墊肚子，「結果我才剛開封都還沒吃，醒來就已經在樓上病床了。」原PO聽同事說才知道，自己竟然累到在超商昏倒、撞到頭。

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他不禁直呼，「這年頭當醫生真的好卑微，反正就是一整個我到底在幹嘛？當初是瞎了眼才重考醫學系嗎？」分享這件事的原PO也說，他只是打算跟想讀醫的學弟妹說「想好再來，因為這是一條不歸路，你什麼時候會心肌梗塞或中風死掉真的不知道……」雖然機率可能不高，但輪值生活就是很大的風險，若本身是不願捨棄生活品質跟身體健康的人，真的要考慮填其他系。

貼文一出，其他人馬上留言熱論，「熬過去就值得了，其他行業也是很爆肝卻賺不到月入20、30」、「台灣醫生在城市的醫院真的挺辛苦的」、「回家的時間還不是自己的，要唸書要報告要paper，嗚嗚嗚」、「小時候的我：我要做最操的工作。現在的我：錢多事少離家近」、「所有醫護類的人都辛苦了。」