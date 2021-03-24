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實測6樣速食店冷門美食！漢堡王「這顆堡」她超愛　再推摩斯點心

▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲原PO做「速食店冷門單品大亂鬥」。（圖／原PO授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

各種速食是很多人不知道該吃什麼時候的首選，不過通常大家常點的都是熱門選項，就有一位女網友在《Dcard》發文「速食店冷門單品大亂鬥」，買了6家速食店的冷門品項開箱，「其實有些冷門的品項雖然很少人點，但是只要嘗試過就看到新大陸了耶！」其中讓她最驚艷、評分最高的分別是漢堡王跟摩斯漢堡的冷門美食。

這位女網友跑了5家速食店，共買回6樣冷門美食，分別是漢堡王的「爆漿起司蔬菜堡」、頂呱呱的「口袋披薩」及「德式香腸捲」、麥當勞的「煙燻雞肉長堡」、摩斯漢堡的「北海道栗南瓜可樂餅」、肯德基的「鮮蔬沙拉」，評分標準則是滿分5顆星。

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其中，最高分的是「漢堡王／爆漿起司蔬菜堡（4.5星）」、「摩斯漢堡／北海道栗南瓜可樂餅（4.5星）」。她曝光實吃心得，首先是爆漿起司蔬菜堡，「漢堡內部蔬菜滿滿的，不是那種乾扁的可憐漢堡」，而且咬第一口的時候還牽絲，很像馬札瑞拉起司。

▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲漢堡王的爆漿起司蔬菜堡。（圖／原PO授權使用）

原PO指出，雖然感覺起司味沒有很重，味道稍微被美乃滋跟酸黃瓜蓋過去，但菜量很多、咬下去會感覺嘴裡很豐富，「是一個紮實的漢堡，整體搭配下來，會讓人想一口接一口，不會膩。」缺點則是偏貴，一個就要99元，而且沒有肉。

至於摩斯漢堡的北海道栗南瓜可樂餅，她則大推自己超喜歡，「內餡是甜甜的南瓜泥，甚至還可以看到外皮，代表很真材實料（之後上網查發現裡面也有馬鈴薯泥混合著喔～）」，而且就算放了一段時間，外皮還是脆脆的，吃完嘴巴也不會很油，「是一顆清爽型的可樂餅！」

▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲摩斯漢堡的北海道栗南瓜可樂餅。（圖／原PO授權使用）

另外，她還會想回購的有頂呱呱的德式香腸捲，「外皮酥脆，內餡是薯泥包覆住香腸，薯泥中夾帶墨西哥辣椒」，吃起來很多汁、味道夠。考慮回購則是口袋披薩，「冷掉了就不太愛，但如果它是熱熱的話，感覺會很優～」

▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲頂呱呱的德式香腸捲。（圖／原PO授權使用）

原PO試吃速食冷門品項排行：

1、漢堡王｜爆漿起司蔬菜堡 $99　評分：4.5／5（滿分5分）
並列1、摩斯漢堡｜北海道栗南瓜可樂餅 $45　評分：4.5／5（滿分五分）
2、頂呱呱｜德式香腸捲 $55　評分：4.2／5（滿分5分）
3、麥當勞｜煙燻雞肉長堡 $74　評分：3／5（滿分5分）
並列3、肯德基｜ 鮮蔬沙拉(千島醬) $40　評分：3／5（滿分5分）
4、頂呱呱｜口袋披薩 $55　評分：2.5／5（滿分5分）

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