蘇貞昌承諾汰換F5彈射椅　江啟臣砲轟：根本沒編列相關預算

▲蔡英文慰問羅尚樺的妻子。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者黃巈禾／台北報導

空軍七聯隊2架F-5E戰機擦撞墜海，造成飛官中尉羅尚樺殉職、上尉潘穎諄失聯的憾事。總統蔡英文24日親自飛抵台東慰問家屬，並強調新式彈射椅行政院已核定經費，立即進行換裝。對此，國民黨主席江啟臣想問，新式彈射椅全數完成汰換前，如何保障國軍？蔡總統應該出面說明。

江啟臣表示，F-5E在半年內接連的發生意外，2位犧牲的國軍弟兄在相驗後，都發現頭部受到重擊，許多專家都指出與F-5E的彈射座椅有關，這樣的意見，早在去年就討論過，空軍也快速的啟動彈射椅的更新採購計畫，但今年的國防預算根本沒編列相關採購預算，直到將近半年後，又發生意外，昨日行政院長蘇貞昌看似霸氣一秒核定，難掩一拖再拖的龜速決策與連事故報告不追蹤的事實。

江啟臣認為，飛行員的訓練非常不容易，每位軍官都是守護國家安全的英雄，更是一個家庭的支柱，看到因為飛官失事而破碎的家庭，萬分不捨，政府更應做國軍的靠山，在問題發生前，就給予官兵弟兄姐妹應有的保障，按目前進度推估，新式彈射椅今年底才可能完成採購、分年交貨，在全數完成汰換前，又該如何保護國軍弟兄姊妹的生命安全？「蔡總統，作為三軍統帥，應該出面說明，給全民交代」。