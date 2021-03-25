陳時中建議蔡英文打國產疫苗　連勝文酸：移轉疫苗取得的決策錯誤

▲陳時中日前施打疫苗。（圖／指揮中心提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中日前搶先試打AZ疫苗，至於總統蔡英文何時施打疫苗，陳時中則建議，蔡英文可以打國產疫苗將會很有意義。對此，國民黨智庫副董事長連勝文質疑，台灣已取得國外的新冠疫苗，陳時中卻還寄望於台灣本土疫苗廠，還拉著蔡英文一起做秀，這只是民進黨政府在移轉疫苗取得的決策錯誤。

陳時中近日表示，本月就會與兩家國產疫苗廠簽約，而國產疫苗在完成二期臨床試驗後，第三期將改採替代性的試驗，若「中和抗體效價」濃度和國外大規模第三期臨床試驗結果相當，表示疫苗有效，就能緊急授權（EUA）上市。

連勝文25日一早透過臉書表示，陳時中現在已將新冠疫苗的取得，寄希望於台灣本土疫苗廠，甚至還要拉著蔡英文以注射國產疫苗來作一場政治大秀，其實只證明了兩件事：第一，民進黨政府對國外高效能、高安全性的疫苗取得可能已經走投無路，拿不出辦法了；第二，為了移轉疫苗取得決策上的錯誤，導致台灣要比其他貿易競爭對手鎖國更久，延遲台灣經貿復甦，並造成民眾更加不便，民進黨高官只能訴諸政治手段，透過作秀及網軍來移轉失策的焦點。

連勝文認為，真的要幫助本土疫苗廠，首先應該協助本土疫苗廠順利的進行第三期實驗，因為根據台灣媒體包含綠媒在內，台灣本土疫苗廠在第三期實驗上遇到許多困難，如果真的要靠本土疫苗廠來解救民進黨的窘狀，好歹也要幫人家解決一些問題吧？否則沒有做第三期實驗的本土疫苗，恐怕民眾也不太敢注射吧？

連勝文也提到，政府更重要的是要協助本土疫苗廠，就其疫苗取得國際相關組織，或是與台灣經貿關係密切的相關國家政府，在效力上的認證，也應該是未來各國間推動疫苗護照或健康證明最基本的要求，如果欠缺這相關的認證，台灣人打了這些疫苗，還是不能出國，那不等於白白挨針？

連勝文說，去年民進黨大官穿著花襯衫到處遊街，做起觀光大使，到處宣傳自己防疫成神話的同時，其他國家都卯足了勁在布局搶疫苗！如今看到台灣在疫苗取得及邊境解封上的困境，「不知道這些民進黨大官，會不會有點良心不安，覺得自己作秀作過頭？還是只會繼續靠御用媒體及網軍帶風向轉移焦點？」

針對國外疫苗採購的狀況，國民黨團質疑「買貴了」，因此臨時提案設立「疫苗採購調閱專案小組」監督疫苗採購，卻引發綠委不滿。而陳時中則回應「予以尊重。」

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