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江啟臣籲加速升級F5彈射椅：每一位軍官都是國家重要資產

▲▼0317 國民黨中常會-江啟臣。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

空軍七聯隊2架F-5E單座戰機22日15時在屏東縣牡丹鄉外海疑似擦撞，造成1名中尉羅尚樺殉職，1名上尉潘穎諄尚未尋獲。國民黨主席江啟臣24日在中常會上向不幸殉職的羅尚樺家屬表示哀悼，他表示，每一位軍官都是國家的重要資產，並呼籲替換現有F5-E戰鬥機之前，應該加強維修保養，加速升級彈射椅。

江啟臣表示，前天台東志航基地不幸發生飛安意外， 兩架F5-E單人座機疑似在空中擦撞墜海。駕駛飛官羅尚樺中尉被尋獲送醫後不治，另一位潘穎諄上尉目前仍在積極搜救當中。

江啟臣指出，藉由常會，「我代表本黨向不幸殉職的羅尚樺中尉家屬表示哀悼，希望大家一齊祈福，期待潘穎諄上尉的搜救行動，儘速有令人振奮的好消息傳出」。

此外，江啟臣呼籲國防部，正視國軍的飛行安全，儘速查明事發原因，避免憾事一再發生，同時應該思考，新式教練機全面交機、替換現有F5-E戰鬥機之前，應該加強維修保養，加速升級彈射椅，不但要確保國軍飛行戰力，更要確保飛官安全。

江啟臣表示，飛行員的訓練非常不容易，每一位軍官都是國家的重要資產，守護國家安全的英雄，更是一個家庭的支柱，看到因為飛官失事而破碎的家庭，萬分不捨，然而，「我相信，中華民國的空軍愈挫愈勇，不會被困難的任務擊倒，反而會鼓舞更多年輕朋友投身保衛家園的行列」。

江啟臣說，同時，他也看到這一兩年來，台海在美國與中國大陸對峙的情勢升高影響下，中共軍機持續襲擾台灣周邊空域，讓兩岸相互仇視氣氛升高，讓曾經為兩岸和平奔走的朋友心如刀割。

江啟臣再次呼籲中共當局節制，停止不必要的軍事活動，避免擦槍走火，兩岸執政黨更應該以對話代替喊話，用溝通降低軍事對峙的風險。

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關鍵字：

江啟臣國民黨國防部F5

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