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蔡英文赴台東慰問F-5E飛官家屬：政院已核定彈射椅經費　立即換裝

▲總統蔡英文出席「三軍總醫院松山分院航空醫學大樓開工動土典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

空軍七聯隊2架F-5E戰機發生墜海事件，造成飛官上尉潘穎諄失蹤、中尉羅尚樺殉職的憾事。總統蔡英文24日親自飛抵台東慰問家屬，並對外發表談話時表示，已經要求國防部儘速釐清事故調查，且新式彈射椅的部分，行政院已經核定經費，立即進行換裝。

4架F-5戰機（2號、4號機是單座機，1號、3號為雙座機）22日自台東志航空軍基地下午2時30分起飛後，前往屏東佳冬靶場執行基本對地炸射訓練。下午3時7分返回志航基地過程中，2號機和4號機（F-5E）飛在最外側，在高度1萬4000英呎高空，受命交換隊形調整的時候，1號機和3號機看到空中有碎片，而且有一具彈射座椅從飛機裡彈射出來，研判2號機和4號機疑似在空中擦撞。

對於這次事件，蔡英文24日下午在中執會結束後，馬上搭乘專機前往台東，親赴慰問家屬。她在發表談話時表示，今天除了來了解整體搜救情況外，也向兩位國軍弟兄的家人，表達慰問之意，她也承諾潘穎諄的搜救工作不會放棄。

蔡英文說，會持續努力，不放棄希望，而對於殉職的羅尚樺，她也已經要求國防部務必全力協助家屬；同時，軍方也已經宣布，在不影響作戰及戰備的情況下，暫停演訓，全面進行飛安檢查。

對於這次事故，蔡英文表示，已經要求國防部儘速釐清事故調查，而彈射椅的部分，行政院也已經核定經費，立即進行換裝。

蔡英文說，在這個悲傷的時刻，她要向所有強忍悲痛的國軍同仁表示，希望大家可以堅守崗位，「我要向他們表達敬意，同時也希望國人同胞，為他們加油」。

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