真警接過電話霸氣嗆假警：麥擱騙啦！　高雄男保住老本

▲高雄市左營區一名男子，日前接到一通詐騙電話，警方回嗆詐騙集團：「麥擱騙啦！」成功阻止一場詐騙外，也幫陳男保住退休金。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市左營區一名65歲的陳姓男子，日前接到一通積欠電話費的詐騙電話，正當假警察說可直接幫忙受理報案時，左營分局文自派出所警員到場，霸氣接過電話回嗆：「麥擱騙啦！」詐騙集團聞訊立刻掛斷電話，成功阻止一場詐騙外，也幫陳男保住退休金。

21日上午11時許，左營分局文自派出所獲陳姓男子報案，指陳男接到詐騙集團假冒中華電信催繳電話費，說他門下有一支手機門號積欠電話費。但陳男表示根本無此門號，詐騙集團立刻欺騙陳男說個資遭到外洩，需要報警處理。

陳男心生畏懼，利用掛斷電話的空檔，立刻打110報警處理，不久詐騙集團便來電自稱是警察人員，可以直接透過電話受理報案。

此時文自派出所警員剛好抵達，陳男向員警小聲說：「我也正在報案，電話有錄音，請你們小聲一點。」在場警員警覺有異，直接拿起話筒回嗆：「我是左營分局文自派出所！你現在要怎樣？麥擱騙啦！」對方聞訊後，立刻掛斷電話，成功阻止這場詐騙也保住退休金。

員警事後向陳男解釋，假冒個資遭盜用、假檢警都是詐騙集團慣用騙術，一定要務必小心。陳男這才恍然大悟：「我的天啊！原來我遇到了詐騙集團啊！嚇死我了！」 並感謝員警及時攔阻。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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