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男匯款救酒店公關：這是救命錢！內埔警出手攔阻

▲內埔警分局內埔所巡佐兆明福、警員潘昀暄成功攔徐男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警分局內埔所巡佐兆明福、警員潘昀暄成功攔徐男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「我這是救命錢！」屏東縣徐姓男子在網路認識酒店財務公關「琳」，還幫對方匯款還債，行員發現有異報警處理，警方趕到後，徐男不聽勸導，還一直指責警方不是。警方靠著「磨功」取得他匯款帳號，發現是警示帳號，成功攔阻被騙的178萬元，徐男最後一再向警方道謝。

▲內埔警分局內埔所巡佐兆明福、警員潘昀暄成功攔徐男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼徐男寫匯款單、內埔所所長張智榮說明經過。

▲內埔警分局內埔所巡佐兆明福、警員潘昀暄成功攔徐男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

內埔警分局經轄區銀行通報，疑有老翁受騙匯款中，警方抵達後，行員表示，徐姓男子近日內每日到行庫進行匯款，每次匯款的帳戶又不一，感覺有異，因此遂啟動關懷，撥打110，請轄區的內埔警分局派員到場瞭解。

內埔所巡佐兆明福、警員潘昀暄到場，徐男認為員警干擾民眾的商務交易，甚為不滿，「我犯法了嗎？」、「你們現在像什麼樣子？」、「我這是救命錢！」，員警與民眾在銀行內爭執，並認為認為警方執行公務不應妨害民眾，應相互尊重鄉。

還天真的向警方表示「我財力自主，你們能不能讓我好好辦好我的工作？等一下我把資料給你！」，經兆等2員一陣軟磨硬泡，取得徐男匯款帳號，速將帳號回傳派出所調閱，確實為涉及詐騙之警示帳戶。經員警告知，徐男瞬間楞住，竟又對員警表示「還是我匯出去，你們再幫我查」，神邏輯的思維，讓警方哭笑不得，成功攔阻178萬元。

據瞭解，徐男在網路上認識一名北部酒店的財務公關「琳」，「琳」請徐男協助清償在公司內的債務；期間「琳」又介紹了姐妹淘「琪琪」予徐男認識；清償「琳」債務後，「琪琪」向徐男表示，「琳」已身亡，需在補匯一定金額，才能領回「琳」在酒店的獎金。

分局長蔡耀順表示，灑狗血的劇情也許會出現在8點檔的鄉土劇，籲請民眾在網路的虛擬世界與人交往，應理性處事，勿因賺人熱淚的話術上當。

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