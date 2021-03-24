死後頭腦長出芽狀臂！　「殭屍基因」活躍12小時

▲美大學研究出腦內「殭屍病毒」，此為殭屍示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國近期一起大腦研究顛覆多數人對死亡想像，否認大腦會隨心臟停止運作，並指出許多腦細胞與基因死後才啟動，證實「殭屍基因」存在。

美國伊利諾伊大學芝加哥分校（Salute Church）近期發現一種「殭屍基因」（Zombie Genes），名為神經膠質的炎症細胞，在生物死後增加活動並快速生長，約12小時後達到活躍頂峰。研究員觀察新鮮腦組織基因，發現死亡後數小時細胞長出芽狀長臂，更有將近80%可以在24小時內保持穩定。

UIC醫學院神經學博士勒布（Luca Folin）解釋，「大多數研究認為，當心臟停止跳動時，大腦中活動也會同時停止，但事實並非如此，只是我們現在才開始量化人類大腦組織的變化。」

「殭屍基因」研究中也發現，其中一組神經元的基因與大腦活動有極大關聯性，會影響記憶、思考、甚至癲癇等行為，死亡數小時後迅速退化。勒布強調，此變化對精神分裂症和阿茲海默症研究員有著極大影響。

勒布透露，「這是好消息，我們現在了解基因與細胞的穩定性，在日後研究能夠減少時間差及變化幅度，更完善了解人體大腦。」