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大列6宗罪！北京發表《2020年美國侵犯人權報告》　全文1.5萬字

▲▼佛洛伊德（George Floyd）之死掀起全美示威。（圖／路透）

▲佛洛伊德（George Floyd）之死掀起全美示威。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室今天（24日）發表《2020年美國侵犯人權報告》（點擊查看全文），對美國侵犯人權的狀況進行揭露。據《央視》報導，報告分為序言、疫情嚴重失控釀成人間悲劇、美式民主失序引發政治亂象、種族歧視惡化少數族裔處境、社會持續動盪威脅公眾安全、貧富日益分化加劇社會不公、踐踏國際規則造成人道災難，全文約1.5萬字。

2020年新冠肺炎疫情全球肆虐，對人類生命安全構成重大威脅。報告指出，美國政府應對疫情任性妄為導致失控，美國人口不足世界總人口的5%，但截至2021年2月底，其新冠肺炎確診病例數卻超過全球總數的25%，死亡病例數佔全球總數的近20%，超過50萬美國民眾失去了寶貴的生命。

報告稱，美國民主制度失序引發政治亂象，進一步撕裂美國社會。金錢政治扭曲壓制民意，選舉成為富人階層「獨角戲」，人們對美國民主制度的信心下降至20年來最低點。

報告顯示，美國少數族裔遭受系統性種族歧視，處境艱難。有色人種在美國18歲以下未成年人中的比例約為三分之一，卻佔被監禁未成年人總數的三分之二。非洲裔新冠肺炎感染率是白人的3倍，死亡率是白人的2倍，被警察殺死的概率是白人的3倍。四分之一亞裔年輕人成為種族欺凌的目標。

報告指出，美國槍支交易和槍擊事件創歷史新高，人們對社會秩序失去信心。2020年美國共有超過4萬1500人死於槍擊，平均每天達110多人，全國共發生592起大規模槍擊事件，平均每天超過1.6起。

報告強調，美國貧富差距加速擴大，底層民眾生活苦不堪言。疫情失控導致大規模失業潮，數千萬人失去醫療保險，弱勢群體成為政府消極應對疫情的最大犧牲品。

報告認為，在抗疫需要全球團結的時刻，美國卻執意奉行本國優先，推行孤立主義、單邊主義，揮舞制裁大棒，霸凌威脅國際機構，殘酷對待尋求庇護者，成為全球安全與穩定的最大麻煩製造者。

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