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清明掃墓賞「豪華家族陰宅」！可容120個骨灰罈　驚人拍賣底價曝

▲▼坐落新北市林口區「頂福陵園」內，編號「愛左區貳排伍號」之「家族式豪華陰宅」。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲坐落新北市林口區「頂福陵園」內，編號「愛左區貳排伍號」之「家族式豪華陰宅」。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

執行署新北分署預定於清明連假後（4月6日）法拍「家族式豪華陰宅」，該墓園坐落在新北市林口區「頂福陵園」，建坪約16.17坪，可容納120個以上的骨灰罈！且未曾安奉先人，已閒置近20年，第1次拍賣底價直逼豪宅，想要「歷代祖先同堂」或「投資生財」之有緣人，可於拍賣時下手搶標。

拍賣之「家族式豪華陰宅」坐落在新北市林口區頂福陵園內之「愛區」墓園，編號「愛左區貳排伍號」，占地約20坪，建坪約16.17坪，領有「頂福陵園」於90年5月18日核發之頂字第410號「墓地永久使用權狀」，但為何被法拍？

原來，該墓園為一名林姓退休官員所有，其因於任內犯貪污罪被判刑入監，並且要吐回1400萬元的退休所得，但他表示沒錢還，因此陰宅被執行拍賣；林姓退休官員說，墓地上之「家族式墓園」是由他耗資數百萬元，進口義大利厚重大理石精心修建而成，堅固美觀實用，建坪約16.17坪，可容納120個以上之骨灰罈，未曾安奉先人，至今仍維持著「新屋」的狀態。

▲墓地上之「家族式墓園」是由他耗資數百萬元，進口義大利厚重大理石精心修建而成，堅固美觀實用，建坪約16.17坪，可容納120個以上之骨灰罈。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲墓地上之「家族式墓園」是由義大利厚重大理石精心修建而成，建坪約16.17坪，可容納120個以上之骨灰罈。（圖／記者陳雕文翻攝）

由於該墓園倚山坡而建，前方視野遼闊，墓前一對石獅坐鎮。建物連同持分土地，第1次拍賣底價合計新臺幣1800萬元，拍定後點交，為法拍市場罕見之「豪華陰宅」。想要「歷代祖先同堂」、「澤蔭百世子孫」或「投資生財」之民眾，可利用清明節掃墓時順便閱覽標的物，再於拍賣時下手搶標。

新北分署每月第1個星期2下午3時，均定期舉辦「123 聯合拍賣會」，自110年4月份起，不動產拍賣兼採「現場投標」及「通訊投標」方式，歡迎民眾踴躍參與投標，惟為免防疫出現破口，請參與現場投標之民眾配合相關防疫措施。欲知以上不動產及動產拍賣詳情，請上新北分署官網點閱拍賣公告！

▼由於該墓園倚山坡而建，前方視野遼闊；建物連同持分土地，第1次拍賣底價合計新臺幣1800萬元。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼由於該墓園倚山坡而建，前方視野遼闊，墓前一對石獅坐鎮，周遭柏樹翠綠，相當尊榮氣派。建物連同持分土地，第1次拍賣底價合計新臺幣1800萬元。（圖／記者陳雕文翻攝）

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