國台辦籲民進黨　恢復「小三通」、兩岸直航

▲上海浦東國際機場。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／北京報導

針對陸委會主委邱太三就尋求兩岸「和平、穩定、發展」的最大公約數提出呼籲，大陸國台辦一周內第二度發聲明回應，強調「九二共識」是改善和發展兩岸關係的最大公約數。國台辦發言人朱鳳蓮還進一步呼籲民進黨，應取消阻礙兩岸群眾往來的限制性措施，也就是小三通和被關閉的兩岸直航航點。

朱鳳蓮表示，九二共識」體現了兩岸同屬一個中國的歷史事實和法理基礎，是改善和發展兩岸關係的最大公約數。她說，如果民進黨當局真的尊重「既有事實與政治基礎」，那就應該回到「九二共識」的共同政治基礎上來。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

對於邱太三在提兩岸「建設性的模糊」外，為尋求兩岸關係春暖花開、對話的契機，向大陸方面提出呼籲，朱鳳蓮回應指控，如果一方面奢談「相互『尊重』、『務實』對話解决問題」，另一方面繼續刻意回避「九二共識」，把「九二共識」歪曲為「强加給台灣的政治框架」，從而否認兩岸同屬一個中國，這不過是玩弄兩面手法。

朱鳳蓮還說，兩岸制度不同，不是分裂的藉口。她認為近年來，民進黨勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，一些政客肆意攻擊抹黑大陸、製造敵意、發表「台獨」言論，升高兩岸對抗，這是造成當前兩岸關係動盪不安的根源。

朱鳳蓮進一步表示，新冠肺炎疫情發生以來，民進黨當局單方面暫停大陸居民赴台，關閉金門、馬祖與福建的「小三通」，大面積取消兩岸直航航點，嚴重影響了兩岸人員往來和各領域交流，嚴重損害了兩岸同胞正當權益。

朱鳳蓮繼續說，當前，兩岸同胞期盼恢復兩岸人員往來，擴大和深化兩岸經濟文化交流。民進黨當局應該做的，是停止借疫情等進行政治操弄，取消阻礙兩岸群眾往來的限制性措施。

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