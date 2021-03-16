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廈門台商致函政府重啟「小三通」　嘆一年多沒回家　

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲疫情發生前，金門廈門小三通是民眾往返兩岸的重要平台。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳政錄／北京報導

兩岸「小三通」受新冠肺炎疫情影響，關閉至今已有一年多，飽受影響的廈門市台商協會近日致函蔡政府，請求協助開放「小三通」航線，讓兩岸民間盡快恢復正常交流。

廈門市台協會長吳家瑩近日接受《澎湃新聞》訪問，他坦言「我已經一年多都沒回台灣了，往來很不方便」，小三通為台商台胞以及台生往返兩岸首選之便捷、經濟的出行方式，關閉後給台商、台胞及台生往返兩岸帶來極大不便。

▲廈門台商協會會長吳家瑩。（圖／記者陳政錄攝）

▲廈門台商協會會長吳家瑩。（資料照／記者陳政錄攝）

報導稱，廈門市台商協會近日分別向台灣主管部門、政黨負責人和民意代表致信，並同時與大陸有關部門溝通，希望獲得相應支持。

吳家瑩說，當前疫情影響趨於緩和，大陸疫情已得到控制，各項經濟活動以及民眾日常生活已恢復。有鑑於此，廈門台商協會才決定致信政府，懇請體恤民意，儘速協助開放「小三通」航線，滿足台商台胞以及台生往返廈金兩地工作、生活以及求學的需求。

吳家瑩還說，正常往來對兩岸經濟和民間交流至關重要，為何台灣寧願捨近求遠與帛琉互推「旅遊泡泡」，卻不開放「小三通」航線。他表示，目前致信尚未收到台灣政府的正式回覆。

據了解，受新冠肺炎疫情影響，2020年2月10日，台灣宣布暫停「小三通」航線。

針對重啟小三通議題，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥日前指出，研擬只要疫苗施打覆蓋率達60%以上，就會針對小三通復航進行討論；另金門縣政府10日率先向蔡政府喊出，希望推動「金廈防疫泡泡專案」。

陸委會發言人邱垂正11日表示，恢復小三通涉及各單位整體防疫考量，陸委會將與疫情中心、交通部研議，但「相關的推動也涉及兩岸互動，目前的客觀條件尚不成熟。」

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