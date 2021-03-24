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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／民眾黨公布5位地方黨部主委　張仲翹暫代台中市

▲▼民眾黨黨政協調會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨發言人張清俊。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨24日中午舉行中央委員臨時會議，會中通過第二波黨部主委名單。其中，日前爆出立委高虹安拍桌事件的台中市黨部主委，經過多次協調仍懸缺，但24日會議拍板由副主委張仲翹出任；發言人張清俊表示，目前還沒找到合適人選，尊重在地方經營的委員，還有中央委員會的討論過程，目前由副主委代理。

民眾黨指出，此次核定黨部主委名單，包括：台中市黨部由又村企管顧問公司創辦人張仲翹出任副主委，並代理主委職務；南投縣黨部主委由安泰長照社團法人附設南投縣私立朝日住宿長照機構負責人簡千翔出任。

另外，雲林縣黨部由斗六市調解委員會主席陳天星出任主委；嘉義市黨部由嘉義市基層診所醫師吳亭蓁出任主委；屏東縣黨部由颺理法律事務所主持律師劉家榮出任副主委，並兼代主委。

▲▼民眾黨台中市黨部副主委、又村企管顧問公司創辦人張仲翹。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨台中市黨部副主委、又村企管顧問公司創辦人張仲翹。（圖／民眾黨提供）

民眾黨發言人張清俊表示，今天再新增添5名地方黨部主委，目前除了三個離島縣市跟嘉義縣，基本上已經差不多，新竹部分因縣市合併，目前無分開聘任規劃。

對於媒體追問為何台中市沒有正式人選，張清俊說，目前還沒找到合適人選，尊重在地方經營的委員以及中央委員會的討論過程，由副主委代理，主委人選要回到地方經營者選擇的條件，但會中沒有進一步討論，只有針對地方提出的名單做審核。

至於主委名單沒有跟黨代表討論，僅由黨部自行決定的說法，張清俊表示，若黨代表不夠認識的話也是因為新人選的關係，另外還有地區因素，北部不認識南部是合理的，人選是經過黨內最高權力機構的核定，如果有疑慮，未來有更多機會交流認識。

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