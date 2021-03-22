反同大將任黨幹部　民眾黨：認同本黨理念者沒拒絕理由

▲民眾黨發言人蔡峻維。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨21日舉辦新北市黨部成立大會，由黨秘書長謝立功兼任黨部主委，副主委為李國憲。但李國憲出身反同團體「安定力量」，引來各界討論；時代力量立委王婉諭更在臉書痛批，民眾黨淪落到跟反同勢力站在一起，悖離性別平權價值。對此，民眾黨發言人蔡峻維回應，本黨地方人事安排，均用人唯才，「願意認同本黨理念者，我們沒有拒絕的理由」。

針對王婉諭委員的臉書發文，蔡峻維表示，王委員將部分反同人士的意識形態加諸在本黨，令人相當遺憾，「但我必須在此強調，我個人不能接受孫先生過去反同的言論，也不樂見反同挺同雙方對立延續」。

蔡峻維說，民眾黨一直以來在婚姻平權上做了相當多的努力及貢獻，柯市長任內也有許多對同志友善的措施及作為，一個政黨黨內本來就會對議題有不同的看法，民進黨黨內有反同立委，國民黨黨內也有挺同立委，本來就不能概括而論，甚至時代力量以前也因同婚專法修訂缺席而被黨內批評過，而民眾黨黨內支持同婚的更是主流。

「僅僅是因幾位受邀的反同人士就將民眾黨扣上反同帽子，那怎不見王委員針對曾簽署愛家公投的民進黨籍立法委員來批評？別讓顏色遮蔽了您的雙眼。」蔡峻維強調，自己支持婚姻平權，也支持同志族群要獲得他們應有的權利，希望每個人都有獲得愛的機會與權利，不分性別，也反感部分反同人士所做的惡質對立與錯誤標籤，所以我走上街頭、參與同遊，希望愛與希望能給社會帶來不同的能量，而非只剩仇恨。

蔡峻維表示，看到將人權作為政治鬥爭操弄的工具真的很令人遺憾，人權從來都不是政治鬥爭的工具，遇見不同意見就黨同伐異，貼標籤，惡意攻擊，這些都無助於理解與共榮，只會讓彼此的距離越來越遠，讓追求進步與平權的道路越來越崎嶇。

「這社會上的確還是存在許多不同的聲音，也有許多中立不表態的觀望者，但還是期待公眾人物能用鼓勵、溝通取代謾罵與對立。」蔡峻維說，在婚姻平權及爭取人權的道路上，朋友要越多，而不是把可能朋友打成敵人，也把原本中立觀望的人們越推越遠。