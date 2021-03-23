女店員「痾痾痾痾」模仿妥瑞症客人　他氣炸：還逼老人結帳講國語

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前發文怒揭，樓下超商女店員的諸多惡行，對方不僅喜歡對客人外貌品頭論足，結帳時態度也非常不友善，甚至曾模仿妥瑞症客人，發出「痾痾痾痾」的聲音，讓他超想給對方教訓。

男網友在dcard氣憤提到，「要怎麼檢舉店員讓她不好過啊！我們樓下便利商店的女店員，超級無敵喜歡對客人品頭論足，之前我在買東西的時候，就聽到她在模仿一個好像有妥瑞氏症的人，發出痾痾痾痾的聲音，她還會口氣很不好地要講台語的老人說中文，不說她就不幫忙結帳。」

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由於原po經常需要影印文件，也必須請她幫忙按影印健開關，結果對方不僅嫌麻煩，還趁機調侃他的身材，譏諷道「自己都彎不下腰了還叫我彎。」

▲女店員沒禮貌又態度囂張。（圖／翻攝自dcard）

此外，女店員也經常在店內跟其他店員打鬧，若有客人要結帳，還會不耐煩地說「齁！煩餒！」對此，他不禁怒道，「我知道不是服務業就要把客人當神，但這已經喪失作為人類最基本的禮貌了。」

網友們看完也傻眼回應，「負評負評！還要描繪清楚店員的長相，還有噁心的嘴臉！」、「客訴讓她滾」、「檢舉她吧，好沒禮貌」、「真的很無法接受這種店員耶」、「X...這種人都沒被神秘客抓到嗎」。