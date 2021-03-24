華裔嬤被白男打　醫療善款「飆破2600萬」全捐！只為打擊種族歧視

▲家屬在網路眾籌平台募到逾92萬美元（約新台幣2626萬元）醫療費。（圖／翻攝自gofundme）

文／中央社記者周世惠舊金山23日專電

舊金山一位7旬女性亞裔長者上週被攻擊受傷後，仍奮力持木棍反擊，家屬在網路眾籌平台募到逾92萬美元（約新台幣2626萬元）醫療費，受害勇嬤決定把款項全數捐出，協助打擊種族歧視。

影片中被惡意攻擊導致眼睛受傷的長者，氣急敗壞地以粵語陳述被打的情形，她手中的木棍是她反擊的證據，原本攻擊長者的白人嫌犯被擔架抬上救護車。

受害者經查證為75歲住在舊金山的謝曉真（Xiao Zhen Xie，音譯），當時她兩眼瘀青，一眼一度血流不止，送醫後返家休養。

▲舊金山一位7旬女性亞裔長者臉部和眼睛都有受傷。（圖／翻攝自推特）

這起攻擊事件於3月17日發生在舊金山市區，受害者孫子約翰．陳（John Chen，音譯）隨即在網路眾籌平台發起一項募款，募集醫療與心理諮商治療費，原定目標為5萬美元（約新台幣142萬元），截至今天共有超過3萬人捐款，不到一週募得超過92萬美元，高出原目標18倍。

在更新的內容中，這位勇敢的舊金山阿嬤多次表達，要把這次募得的所有款項捐給亞裔美國人的社區組織，打擊種族歧視，她說「我們不能對種族主義投降，必要的話，不惜死搏」並堅持「種族歧視議題的重要性大過於她個人」。

文中提到，這位亞裔阿嬤整個身心健康大有進步，能夠打開眼睛，開始感覺樂觀、心情變好，感謝並懇請捐款者理解，「全家人決定把錢捐出去」。

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