哈利王子新工作！接任矽谷新創公司「影響力總監」　料年收破千萬

▲ 哈利與梅根因歐普拉專訪成為國際紅人。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）卸下公職，王室也不再提供金援，未來該如何養家活口，令大眾格外好奇。哈利發言人23日證實，他將擔任加州矽谷新創公司BetterUp的影響力總監（chief impact officer）一職，成為他在企業界的第一份工作。

設有影響力總監職位的公司並不多，哈利未來將協助推廣該公司的APP，負責產品策略、慈善捐款及心理健康輔導業務，沒有直屬上司，也不會管理團隊，疫情緩和後將赴舊金山上班。

心理健康服務公司BetterUp成立於2013年，市值17.3億美元（約新台幣493.7億元）。該公司聘請治療師及高階主管教練，為使用者配對並提供心理輔導，大多數客戶在美國。臉書、Google、美國國家航空暨太空總署（NASA）、華納兄弟、希爾頓、雪佛龍等企業巨頭都與BetterUp合作，以改善員工福祉。

該公司執行長羅比肖（Alexi Robichaux）去年透過一名友人認識哈利，認為影響力總監的角色「充滿意義」，而哈利是完美的人選。他提到，哈利已經幫助公司做出決策，包括在最近一場戰略會議中，建議高層在這個具有挑戰性的時期，從適應能力、克服逆境和挫折等角度來設計工具，但不願透露他的薪酬。《每日郵報》則指出，加州其他公司類似職位的年薪普遍為美金6位數至7位數。

公關專家布考斯基（Mark Bukowski）向《每日郵報》指出，薩塞克斯公爵夫婦才剛與Netflix、Spotify達成鉅額協議，如今離在美國打造價值10億美元的品牌夢又更近一步。聘請哈利對這家新創公司來說是價值數百萬美元的宣傳工具，哈利若取得公司股份，再加上薪水，也會賺進數百萬美元（至少新台幣2854萬元）。

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