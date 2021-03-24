快訊／國民黨逆襲趙少康　要求赴中常會專題報告

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

中廣董事長趙少康日前砲口對準國民黨內中常委，痛批中常會沒民意基礎，特定人還分化黨內團結。對此，遭影射的國民黨中常委林金結24日表示，將於國民黨中常會提案，邀請趙少康到中常會進行專題演講，以詳細說明批評與主張，跟所有中常委面對面交流、充分溝通。

趙少康日前大動作宣布重回國民黨，不過因為他直接宣稱要參選2024總統，引發熱議，林金結在上週的中常會直指不妥，認為2022勝負未定就談2024，會讓外界看笑話。

趙少康也不甘示弱，當天晚間立即發聲明反駁，指「特定中常委把砲口對內，分化國民黨團結，讓民進黨見縫插針，才讓外界看笑話。」

林金結接著將在本週的中常會提案，邀趙少康進行專題演講，他表示，希望趙少康回黨內體制溝通，說明中常委哪裡不好，當面交換意見，不希望在外面開記者會，因為每開一次就傷害黨一次。

林金結提案內容全文如下:

中國國民黨第二十屆第158次中央常務委員會議臨時提案

日期：110年3月24日

提案人：林金結

連署人：謝坤宏、侯彩鳳、蔣根煌、陳雙全、邱素蘭、陳汪全、劉大貝、周孟蓉、沈智慧、江碩平、魏嘉賢、鄧治平、楊懷仁、呂學樟、應曉薇、沈慶光等人連署。

案由：建請邀請趙少康先生至中央常務委員會議進行專題報告案。

說明：

一、有鑑於趙少康先生近日多次召開記者會對於本黨發展、決策程序、組織結構有諸多建言與批評，為促進有效交流，應面對面充分意見交流與討論，做為有利於本黨發展之決策參考。