獨／張鮭魚之夢不忍了！抖出用餐同學名　要漢來海港、福勝亭道歉

▲醫科男「鮭魚之夢」主動聯繫要求公布3月18日一起用餐的同學名字，還要求漢來海港、福勝亭等業者道歉。（圖／翻攝自YouTube／陳岳揚 Reezy）

記者游瓊華／台中報導

台中張姓男大生為免費壽司改名為「張鮭魚之夢」一夕爆紅，網路上不斷有黑歷史被爆出，面對連日網友不斷抨擊，今天鮭魚之夢一早又打給《ETtoday新聞雲》記者，提供18日到壽司郎漢口店一起用餐的同班同學名單，直言「媒體都沒有寫他們的名字，就只有寫我的名字」，另外還提到，自己去吃到飽餐廳、還有狂吃高麗菜的餐廳分別是漢來海港及福勝亭，要求兩家業者針對員工亂爆料出面道歉。

今(24日)一早，鮭魚之夢突然致電《ETtoday新聞雲》記者表示要提供18日跟他一起到壽司郎用餐同學的姓名，還秀出大家加入群組的截圖，分別是L生、C生、H生以及F生。群組中，同學還詢問「你真的改名了喔」、「請問是認真的嗎」。

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張鮭魚之夢憤怒地說，「我的名字已經被公布出來，沒差！但大家的名字、餐廳的名字還沒有！媒體通通公布出來，讓民眾知道，這些餐廳有多惡劣，員工做了多少事情，要求總公司出面聯絡、道歉賠償。」

張鮭魚之夢認為，網路上的爆料源頭來自一起用餐的同學，但媒體都只寫他的名字，沒有寫同學名字是不對的。此外，鮭魚之夢也提到，關於他狂吃高麗菜、吃到飽餐廳吃飯的事情只有餐廳員工知道，這兩家餐廳分別是福勝亭及漢來海港，餐廳放任員工講消費者壞話，媒體應公布餐廳名字，讓總公司檢討這些員工，也要求福勝亭、漢來海港餐廳出面道歉、賠償他。兩家遭點名的餐廳，今天都表示不願回應。

另外，3月22日張鮭魚之夢曾致電《ETtoday新聞雲》詢問，自己到底有無被壽司郎提告，希望記者幫他向總公司釐清，隨後又透露自己一早就去上課，還被教授點名，全班都在嘲笑他，讓他覺得很丟臉，教授甚至要求他離開教室，他只能趴著上課，但幾個小時之後，鮭魚之夢又向其他媒體供稱自己根本沒受訪，《ETtoday新聞雲》反問為何說法反覆？對此，張鮭魚之夢不斷跳針地說，這個問題先不要管、這些已經不重要了！

▲張鮭魚之夢對各家媒體說法不一、狂跳針，讓人傻眼。（圖／張鮭魚之夢提供）



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