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社會 社會焦點 保障人權

遊覽車蘇花自撞6死！肇事駕駛今出院　不發一語直奔地檢署複訊

記者游芳男／宜蘭報導

蘇花公路宜蘭東澳段16日一輛騰龍通運遊覽車發生自撞事故，猛烈撞擊力道，導致遊覽車左側車身被扯出一個大洞，車上乘客當場被甩飛，造成6死39傷悲劇。其中，肇事的游姓駕駛也因肋骨骨折住院，而24日上午他出院後被警方帶至地檢署複訊。

▲▼騰龍通運遊覽車駕駛出院。（圖／記者游芳男翻攝）

▲騰龍通運遊覽車駕駛出院，直奔地檢署複訊。（圖／記者游芳男翻攝）

據了解，事故後游男頭部、腳部也受傷，肋骨也因此骨折而住進醫院，但他事後情緒非常不穩，對於發生重大傷亡很自責，他受傷到醫院時，也不斷問醫護，乘客怎麼了嗎？甚至新北市長侯友宜到院關心傷患時，他也不願意見侯。另外，他曾說，當時車速只有40多公里，是「踩嘸煞車」車速才越來越快，他也緊張，只想讓車子安全停靠。

▲遊覽車撞舊蘇花山壁，現場慘況曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

▲遊覽車撞舊蘇花山壁，現場慘況曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

游男雖在17日中午左右開始製作筆錄，但因後續精神狀況不佳，情緒不穩且非常激動，導致筆錄暫停。據了解，檢方要求需等游男精神情緒穩定後，警方才進行複訊。另外，檢方為釐清詳細肇因，已經取走遊覽車4顆輪胎進行勘驗，並且帶回俗稱「大餅」的行車記錄器，詳細調查。

▲遊覽車撞舊蘇花山壁，現場慘況曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

就在住院後的第8天，游男於24日上午10時許出院，並由警方帶至地檢署複訊，而他出院後在面對記者提問皆不發一語，隨即被警方帶上警車。對此，檢方表示，目前人為及機械因素皆不排除，而全案也將朝過失致死方向偵辦。

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