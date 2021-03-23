屏東潮州深夜車禍　2警推車排除障礙…駕駛一再道謝

▲潮州警分局餉潭派出所警員陳建霖、許紘榮徒手協助將自小貨車推到路幅較大處停放，確保安全 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州警方日前處理一起車禍，發現其中一輛小貨車油箱破裂，避免發生危險，處理完畢還幫忙徒手幫忙路幅較寬處停放，讓當事人感到窩心，一再道謝。

潮州警分局局餉潭派出所警員陳建霖、許紘榮於日前執行巡邏勤務，於深夜23時30分許接獲民眾報案，在新埤鄉屏185線53公里處發生交通事故，立即趕往處理。

警方到場發現，這起事故是50歲的黃姓男子駕駛自小貨車擦撞前方自小客車，經交通小隊測繪拍照後欲移動車輛時，發現車輛水箱破裂，無法發動。時值深夜，視線不佳，且案發地點位於下橋轉彎處，陳、許等2員遂合力將小貨車推至路旁空地，使交通恢復順暢，黃男對方積極協助相當感謝。

分局長黃國源表示，期勉同仁以同理心「把民眾小事當做大事來服務」，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，也讓需要他人關懷的民眾，感受到溫馨，充分發揮警察助人的精神，值得同仁學習。

►Her今天推出「Apple Watch Series 6(GPS)44mm藍色鋁金屬錶殼+海軍深藍色運動錶帶」原價13900元，特價13199元