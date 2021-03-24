15歲就愛上姊夫！「三人行10年」小姨子玩膩　提分手慘遭殺害亡

▲作案凶器。（圖／翻攝自華商報）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽一名李姓男子剛結婚一年，就出軌貌美的小姨子，之後暗渡陳倉了近10年，後和妻子離婚，與小姨子公開戀愛一段時間後分手收尾，他請求復合遭拒，竟殘忍將對方殺害。3月8日，該案在安徽省合肥市中級人民法院公開開庭審理，死者家屬請求法院，判處兇手死刑立即執行。

據《華商報》報導，安徽省合肥市公安局包河分局此前的警情通報顯示，「2020年8月7日15時48分，合肥市公安局包河分局接群眾報警稱，朱雀街和金絲燕街交口一餐廳有人持刀行兇。接警後，正在附近出警的警員立即趕到現場，控制嫌疑人，並配合救護車將傷者送醫。經初步調查，犯罪嫌疑人李男（時年34歲，陝西人）與受害人楊女（26歲，陝西人）因感情糾紛發生爭執，李男持刀將女方殺害，隨後自殘。」

▲兇手被拍到買菜刀。（圖／翻攝自華商報）

1986年的李男是陝西咸陽人，1990年出生的楊婧（本文均為化名）和1994年的妹妹楊娟是陝西商洛人，他們是在西安打工的時候認識的。隨後，李男和姊姊楊婧確立了戀愛關係，並在2008年12月舉行了婚禮。

據李男在法庭上講，自己在和楊婧結婚後的一年，即2009年就和當時才15歲的楊娟發生了關係，兩人長期保持情人關係。2012年，妻子發現丈夫和妹妹的關係後非常生氣，並提出離婚，但因為李男極力挽留，加之兩個人已經有了兩個孩子，婚姻又繼續維持了幾年。

在這些年裡，李男又曾多次和小姨子發生關係，2018年終於和妻子離婚。李男稱，自己和前妻離婚後，便一直和楊娟生活在一起。2019年初，女方提出分手，但男方多次求復合。

▲庭審現場。（圖／翻攝自華商報）

2020年8月7日上午，李男又到楊娟工作的餐廳請求復合被拒。當天下午，他在餐廳附近的超市購買了一把菜刀返回餐廳，再次要求復合被拒，遂持菜刀砍擊女方頸部、肩部、手部數刀。

李男在庭審時表示，「給死者和死者家屬帶來的傷害，我真的很抱歉，很內疚，心裡也很難過。我在這裡向死者和死者家屬誠懇地道歉，對不起。如果有機會彌補的話，他願意用一切去彌補這個錯誤。」在3月8日的庭審中，法院未對該案進行宣判。

3月12日，死者父親說，在合肥參加完8日的庭審後，他便回到了陝西老家，「這件事牽扯到我的兩個女兒，二女兒遇害後，一家人都非常難過，我希望法院能夠重判，給我女兒和一家人一個公道。」