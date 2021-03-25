獨／羅尚樺妻「紙條貼老公肚」忍淚寫下：一生的愛，我們下輩子再續

記者黃彥傑／台東報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰機22日下午3時06分疑似在變換隊形時發生擦撞墜海，造成飛官上尉潘穎諄失蹤、中尉羅尚樺殉職。目前羅尚樺的靈堂設置在台東殯儀館，靈堂外擺放追思牆，讓同袍、親友、家屬等人憑弔，而剛懷孕2個多月的羅妻25日也親筆寫下對丈夫的思念，「這輩子太短，我們下輩子再續」，一字一句充滿了對丈夫的愛，讓人看了相當不捨。

▲羅妻將對丈夫的思念寫在小卡上。（圖／記者黃彥傑攝）

羅尚樺的靈堂外擺放著追思牆，而24日就有不少同袍、親友透過紙條留言追思，「學長辛苦了，一切都不痛了，可以好好休息了」、「放心去飛，未來的路，我替你走」。

另外，《ETtoday新聞雲》記者獨家直擊，羅尚樺的孕妻25日也將對老公的思念寫在小卡上，文中寫道，「你是我一生認定的愛，不管過了多久，永遠都把妳放在我心中最重要的位置，…，這輩子太短，我們下輩子再續」，一字一句都透露出對老公滿滿的思念及愛。

羅妻事後還將小卡貼在追思版上，過程中，羅妻原想將卡片貼在羅尚樺臉旁，無奈背板高度太高，加上她懷有身孕不便爬高，於是將卡片改貼在肚子上，而當時她還說了句，「貼在肚子不知道他會不會不高興」，隨後就不斷著輕撫著卡片，並凝視著照片中的羅尚樺，畫面讓人看了相當不捨。