創新鄉政發放《災害證明書》　前觀音鄉長許金燦人生謝幕

▲許金燦(左)擔任觀音鄉長期間，曾推動多項創新鄉政，鄉人敬稱「永遠的鄉長」。（圖／許琬絃提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市前觀音鄉長許金燦，47年前，無畏國民黨政府的強權，曾推動多項創新鄉政政策，包括發放《災害證明書》為農民紓困等，且因其治理鄉政履獲績優，特獲故蔣中正總統親自召見嘉獎並頒列勳章榮耀，獲鄉人敬稱「永遠的鄉長」。許金燦日前因病辭世，享年94歲，其告別式於明(25)日上午10時，在中壢區通天殯儀館(金龍廳)舉行。

▲許金燦治理鄉政履獲績優，特獲故蔣中正總統親自召見嘉獎並頒列勳章榮耀。（圖／許琬絃提供）

目前從事醫檢工作的許金燦鄉長孫女許琬絃說，對阿公有更多的認識，緣起於那年她就讀高中時，老師要求學生要交一篇報導故事作業，撰寫一名在地人士，於是她選擇「曾經當過觀音鄉長的阿公」為報導故事主角。對於孫女的採訪作業，阿公歡喜配合，侃侃而談，分享他的精采人生；自此，才對阿公有更多的了解。

許琬絃說，阿公曾任教於草漯國小11年，個性剛毅正直、有責任感。民國50年、34歲那年，在周圍親朋好友的鼓勵下，辭去教職參選第五屆縣議員高票當選。民國53年間，縣議員任期未滿，轉戰觀音鄉第五屆鄉長順利當選，因勇於承擔，為鄉民力爭取權益，深得民心，任滿尋求連任高票蟬連，兩屆鄉長任期共9年（因中美斷交延任一年），風行雷厲、敢做敢當的施政作風，當年推動許多創新鄉政作風，迄今仍受鄉人感念有：

1.第一個爭取到全鄉鋪柏油路的鄉長。

2.創新鄉政發放《災害證明書》給農民：當時農民播種時，常因資金不足需要跟農會借貸，買肥料、種子、工具等，收成後再將作物繳給農會，償還借款，但若是遇到收成不好的年頭，收成的作物不足以償還借款，農會便不會再借錢給農民。阿公因此發放《災害證明書》為農民紓困，幫助農民在收成不好時也能夠向農會借錢，繼續耕種以償還借款。

3.幫助農民填寫繳稅申請書，證明農民未達繳稅資格：早年觀音鄉的農民，因收入不豐，幾乎都未達需要繳所得稅的資格，阿公下令挨家挨戶解釋繳稅原則，協助填寫繳稅申請書以茲證明，讓農民不必繼續負擔稅務，此一創新作為，曾轟動桃園各鄉鎮。



4.設立觀音鄉屠宰場，讓當地及鄰近縣市有繳納屠宰稅的養豬戶可以直接在觀音屠宰牲畜，不必再負擔高額運費至縣政府所設的屠宰場。

5.擔任 9年鄉長任內，因為施政風行雷厲，陸續榮獲7次考績優良，其中一次更達98分，特獲蔣中正總統親自召見嘉獎並頒列勳章榮耀，是鄉人永遠敬重的鄉長。

許琬絃也說，阿公畢生致力推動台灣民主、自由，退休後任職市政顧問一職，3年前，雖年已91歲，仍神采奕奕為尋求連任的市長鄭文燦，於觀音區站台助講，其一生奉獻鄉里，為農民打拚，爭自由和權益的精神，讓兒孫們引以為榮、為傲。

▶Apple Watch S6特價快衝！不用抬手也能看清錶面 監測血氧超方便