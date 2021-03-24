最狂AA制！結婚2年妻做家事算時薪393元　生活費均攤、同房分床睡

記者黃翊婷／綜合報導

日本一對夫妻和樹（42歲）以及愛子（39歲）從交往到結婚，所有開銷都是AA制，就連生活用品也是各自挑選喜歡的款式，例如一人一張單人床、不一樣的婚戒，吃飯也是各自炒一鍋。此外，丈夫和樹因為將家務事交給愛子打理，平均一個月還要額外支付4萬日圓（約新台幣1萬元）的「薪水」。

▲和樹與愛子婚後仍維持AA制的習慣。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本文當事人無關）

日本綜藝節目《跟拍到你家》（家、ついて行ってイイですか？）日前到和樹與愛子家中採訪，來自京都的和樹以及來自長野縣的愛子原本是同事關係，後來發展成戀愛關係，兩人目前已經結婚2年，不過，他們從交往到結婚，甚至是婚後，都維持著「終極的AA制」。

節目中介紹，和樹以及愛子的婚後生活就像室友，許多生活用品都是各自採買自己喜歡的款式，例如兩人雖然同房睡覺，卻是一人一張風格完全不同的單人床，就連婚戒也不是對戒，而是挑選自己喜歡的款式。

▲愛子透露，兩人到現在還沒牽過手，因為丈夫不喜歡「手被奪去自由」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

此外，和樹與愛子的飲食習慣也不同，一人喜歡清淡，另一人則偏愛重口味，如果是在家中下廚，就會使用兩個鍋子進行調味。和樹坦言，雖然他會分擔家務，但大多數都是愛子做的，所以他會額外支付時薪1500日圓（約新台幣393元）作為報酬，算一算每個月大約要付出4萬日圓。

而對於這樣的夫妻關係，縱使外人、親友看了都覺得很不可思議，但愛子強調，對現況感到很幸福，也很喜歡丈夫給她足夠的自由，沒有太多束縛，很多事都不用互相遷就，而且AA制讓生活變得更便利，因為兩人早在婚前就談好了，彼此都有共識，婚後生活也少了許多不必要的爭吵。