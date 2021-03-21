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美日聯合聲明「狼狽為奸」　胡錫進：東京幹了損害中國的事

▲▼美日雙方在台灣海峽和平安定的重要性上達成共識。（圖／路透社）

▲美日在台海和平的重要性取得共識。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

美日外長與防長日前進行「2+2會談」，並發表聲明批評中國不遵守國際秩序，雙方對「聯手抗中」取得共識。此，環球時報總編輯胡錫進20日發文，抨擊日本一邊強化日美同盟，一邊又想改善與中國的關係，「這一次中國外交部發言人斥其與美國狼狽為奸、引狼入室，老胡認為罵得好，東京的確幹了損害中國的事情。」

國務卿布林肯以及國防部長奧斯丁16日訪問日本，會後美日發表聯合聲明，指中國違背國際秩序，並對中國實施海警法「深表關切」。中國外交部發言人趙立堅，隔天在例行記者會上回應，「這不過是美日狼狽為奸」，並敦促美日立即停止針對中國的小圈子，否則中方將採取一切必要措施。

《觀察者網》報導，胡錫進20日透過微信公眾號「胡錫進觀察」發文，表示奧斯丁訪問印度，3月20日美印防長發給媒體的聲明中沒有提中國；而先前美韓2+2會談後的聲明也沒有提中國，顯然是韓國不想如此。

他提到，「迄今只有日本在布林肯與奧斯丁亞洲行中全面配合美方，發了一份惡毒攻擊中國的聯合聲明，這就是美國在亞洲構建反華同盟的質量，把亞洲動員起來一起圍堵中國，這是美國做夢。」

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進以東盟國家為例，沒有一國會跟美國簽日本那樣的聲明，反觀日本，「一邊強化日美同盟，確保日美共同對華保持戰略優勢，一邊又想改善同中國的關係，玩一種它認為的平衡，患得患失。」

他還「點讚」趙立堅斥責日本與美國「狼狽為奸」、「引狼入室」的言論，「老胡認為罵得好，東京的確幹了損害中國的事情。」

胡錫進甚至調侃日本，雖然比韓國強大，外交策略卻比首爾要愚蠢得多，「它這樣下去等於是往戰略死胡同裡鑽，既得罪中國，也會失去在美國面前維護自己利益的槓桿。已經強大起來的中國沒什麼可怕日本的，更何況中俄兩國戰略聯手，日本不會有在東北亞掀大浪的任何機會。」

 
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