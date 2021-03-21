台海衝突恐隨時引爆！日媒：美防長向日本提「共同合作」抗衝突

▲美國國防部長、日本防衛大臣在16日會談上提到台海問題。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁先前拜訪日本東京，兩國外交與國防的最高首長舉行「2+2雙邊會談」，重申堅定美日同盟關係。不過根據日媒《共同社》今（21）日報導，美日兩國於16日會談時曾罕見地提到台海問題，雙方一致認為，隨著美中兩國矛盾迎來新一波高潮，台灣海峽可能產生無法預測的衝突。

報導引述多名日本政府高層的說法，指出奧斯丁在16日的會談上，主動向日本防衛大臣岸信夫提出，將台海問題納入會談議題，雙方表示，一旦台灣海峽發生衝突，美日兩國將會採取緊密合作。

報導分析，台海問題登上兩國會談議題是較罕見地，因為過去日本在台海問題皆採取較保守態度，呼籲台北當局與北京當局透過對話和平解決爭端。

岸信夫向奧斯丁提到，近來越過台灣海峽中線的中國軍機數量正不斷激增，擔心情勢可能會隨時惡化，甚至引爆兩岸軍事衝突。另外，報導還指出，隨著中國正不斷壓倒性地擴張軍備，可能造成區域軍事態勢失衡，此現象開始突顯出美日兩國國防當局的危機意識。

岸信夫表示，「台灣海峽問題在地理位置上鄰近日本，因此對日本的和平與穩定造成影響，未來有必要著手討論，美軍與日本自衛隊在面對台海問題上可採取何種合作。」

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