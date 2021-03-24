　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台灣盼6月前大規模接種疫苗」　陳建仁：冬天有望開放鄰國旅行

文／中央社

前副總統陳建仁近日接受比利時荷語「標準報」專訪，說明台灣如何運用科技防疫，並表示台灣盼在6月前展開大規模接種疫苗 ，以及今年冬天台灣或許會開放與一些鄰國旅行，但尚在談判階段。

▲▼陳建仁媒體茶敘。（圖／ETtodayg攝影中心攝）

▲陳建仁。（圖／ETtoday攝影中心攝）

比利時荷語「標準報」（De Standaard）在3月20日報導中國喜歡將其成功抗疫與西方國家混亂表現相較，做為防疫模範生的台灣則證明不須專制即能控制疫情，但2300萬台灣人民因中國企圖併吞而遭排除參與世界衛生組織（WHO）。

陳建仁在專訪說明台灣防疫遵循的原則包括快速反應、謹慎行動、公開透明及人民團結。當英國出現新型變種病毒時，台灣醫務人員不被允許前往英國。

針對台灣對接種疫苗看法，陳建仁表示，台灣盼在6月前大規模接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）及台灣疫苗公司的疫苗 ，預計接種至少需要一年。 另自今年冬天開始，台灣或許會開放與一些鄰國旅行，但均尚在談判階段。

報導探討台灣如何在沒有專制統治下成為防疫模範生，陳建仁對此說明政府警覺心很高，且能快速偵測群聚感染。2019年12月31日台灣政府透過社群媒體得知武漢出現一種新型疾病，即決定武漢來台旅客須立即隔離，另台灣政府運用科技防疫，蒐集所有旅客及返國台灣人民健康資訊，民眾在隔離期間需攜帶智慧型手機。

▲嘉義縣第一劑AZ疫苗長庚開打。（圖／記者翁伊森翻攝）

▼▲台灣首批AZ疫苗22日開打。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣第一劑AZ疫苗長庚開打。（圖／記者翁伊森翻攝）

另若居家隔離者需要協助或是嘗試外出，政府會派人前往查看，這被稱為「電子圍籬系統」的系統效率很高，目前至少已有50萬台灣民眾居家隔離及居家檢疫，但迄今違反規定遭罰款僅約1000人。

此外，政府透過手機通聯紀錄及訊息，詢問居家隔離者高風險接觸對象，因為實際上每個人很難記得自己見過的每個人，政府在每位隔離者約可詢問出至少達20 個接觸對象。

陳建仁進一步表示，全民團結遵守防疫規則主要來自「我為人人，人人為我」的精神，此並非天生，而是因台灣曾歷經嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和H1N1流感，此種經驗形成習慣，如3-2-5機制，代表若3天內有2個孩子生病，全班停課5天。

ET快訊
快訊／高雄男「下國道衝加油站」爆炸　當場燒成焦屍
快訊／強回波通過中！今全台中獎「雨最多時間」曝　南部終於下了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台中捷運通車　盧秀燕：我要讓沒完工的完工、沒開工的開工

盧秀燕3招改善台中空汙　生煤減少368萬噸、電動公車全國第一　

「台灣盼6月前大規模接種疫苗」　陳建仁：冬天有望開放鄰國旅行

正妹議員轟國民黨「想讓台灣買不到疫苗」　洩漏合約會讓採購破局

王世堅點出空軍3大問題　籲趕緊全面檢查維修F-5E

美議員提案將台灣納入「北約＋」　外交部：展現高度重視我方安全

國民黨批動用側翼轉移焦點　民進黨：一起為空軍打氣很難？

影／朱立倫選黨魁將明朗？鍾小平曝：這「4人」勸進他

陳時中稱「疫苗買貴反悔來不及」　李貴敏：合約簽得喪權辱國？

F-5E意外歸咎在野凍結國防預算　國民黨：民進黨低估人民智商

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

新手駕駛快學！靠雨刷判斷車距 對齊保桿=2.8m、行李箱＝1.1m

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

台中捷運通車　盧秀燕：我要讓沒完工的完工、沒開工的開工

盧秀燕3招改善台中空汙　生煤減少368萬噸、電動公車全國第一　

「台灣盼6月前大規模接種疫苗」　陳建仁：冬天有望開放鄰國旅行

正妹議員轟國民黨「想讓台灣買不到疫苗」　洩漏合約會讓採購破局

王世堅點出空軍3大問題　籲趕緊全面檢查維修F-5E

美議員提案將台灣納入「北約＋」　外交部：展現高度重視我方安全

國民黨批動用側翼轉移焦點　民進黨：一起為空軍打氣很難？

影／朱立倫選黨魁將明朗？鍾小平曝：這「4人」勸進他

陳時中稱「疫苗買貴反悔來不及」　李貴敏：合約簽得喪權辱國？

F-5E意外歸咎在野凍結國防預算　國民黨：民進黨低估人民智商

辣模產後11天超強恢復！　PO「平坦小腹照」卻被罵爆

美代理孕母產後9月仍在照顧女嬰！　曝原因：希望1歲前和父母團聚

快訊／高雄男「下國道衝加油站」爆炸　當場燒成焦屍

台中捷運通車　盧秀燕：我要讓沒完工的完工、沒開工的開工

酒國昆凌罵「花心渣男」騙財色！　一個月後臉書再爆婚姻文

盧秀燕3招改善台中空汙　生煤減少368萬噸、電動公車全國第一　

美Fed主席鮑爾、財長葉倫國會作證：須採進一步行動限制經濟損害

憂拜登政府增稅　美股重挫308點！台積電ADR跌近2%

40公斤正妹大胃王路路爆職災！「整口爛牙」貧血加劇　無法再大吃

關於貓主子的7個秘密！這個動作其實是想表達「我愛你」

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

政治熱門新聞

許淑華轟國民黨「疫苗調閱」扯台灣後腿

疫苗買貴反悔來不及　李貴敏：合約簽得喪權辱國？

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

王世堅點出空軍3大問題

陳建仁：台灣盼6月前大規模接種疫苗

蘇貞昌被質疑「打假針」　媒體人曝真相

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

外交部：感謝美議員提案將台灣納入「北約＋」

F-5E意外歸咎在野　藍批綠「低估人民智商」

挨批動用側翼轉移焦點　民進黨：為空軍打氣很難？

失蹤飛官羅尚樺「IG曬滿甜蜜照」！新婚妻回應了

小商人「拿麼厲害」看板升級行動卡車

朱選黨魁將明朗？鍾小平曝「4人」勸進

蘇貞昌打疫苗「沒拔黃色針套」？　查核中心：錯誤訊息

更多熱門

相關新聞

歐盟想禁AZ疫苗出口 梅克爾力挺

歐盟想禁AZ疫苗出口 梅克爾力挺

歐盟執委會主席范德賴恩日前揚言，若歐盟無法優先獲得配送，將禁止阿斯特捷利康藥廠在歐盟境內生產的AZ疫苗出口。德國總理梅克爾今天表態支持范德賴恩。

西班牙30日起解除英國入境禁令

西班牙30日起解除英國入境禁令

許淑華轟國民黨「疫苗調閱」扯台灣後腿

許淑華轟國民黨「疫苗調閱」扯台灣後腿

普丁今天接種疫苗「全程不給拍」

普丁今天接種疫苗「全程不給拍」

疫苗買貴反悔來不及　李貴敏：合約簽得喪權辱國？

疫苗買貴反悔來不及　李貴敏：合約簽得喪權辱國？

關鍵字：

陳建仁比利時新冠肺炎疫苗

讀者迴響

熱門新聞

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

嘉義24歲女醫檢師頭部碎裂　遭大貨車撞死

30歲月薪50K！「無房車、女友」很失敗　網看存款：及格

周杰倫揪2男團夫妻露營　網驚：奇妙的組合

19歲少女挺肚見前男友　釀2屍3命

礁溪生魚片10片280元！驚吃鮭魚冰沙

租特斯拉出遊…闖紅燈撞撞機車　女駕駛：自動駕駛的錯

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面