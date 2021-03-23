　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁今天接種疫苗「全程不給拍」　發言人：總統不喜歡鏡頭下接種

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）23日接種疫苗，不過全程不開放拍攝。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普丁將在23日接種新冠肺炎疫苗，雖然發言人指出，普丁尚未完成接種，但是會在當天晚上工作結束前完成接種，但是過程不會讓媒體公開拍攝，因為普丁不喜歡在疫苗下接種。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普丁公開接種疫苗的計畫，因為他不喜歡在鏡頭下接種疫苗。

佩斯科夫強調，「總統將自己相當大的一部分工作時間用於與疫苗接種、疫苗生產等相關的活動、交談和會議。因此總統為宣傳疫苗做了非常多的工作。關於在鏡頭下接種疫苗的問題，他從來都不是支持者，他不喜歡這樣」

關於普丁會在疫苗接種室還是在辦公地點接種。佩斯科夫表示，安排普丁接種疫苗時會考慮到他的工作日程，以便將工作時間受到的影響最小化。

▲▼ 俄製新冠疫苗「衛星-V」（Sputnik-V）。（圖／路透）

▲俄製新冠疫苗「衛星-V」（Sputnik-V）。（圖／路透）

佩斯科夫說，克宮不會揭露普丁將接種三款俄新冠疫苗中的哪一款，也不會展示接種的過程，三款俄羅斯新冠疫苗都非常可靠、有效，都能形成穩定的免疫力，普丁將接種其中一款，但克宮不會特意告知是哪一款。

俄羅斯目前共註冊三款本國新冠疫苗。第一款是加馬列亞流行病與微生物學國家研究中心開發人類腺病毒載體疫苗「衛星-V」（ Sputnik-V 又稱Gam-COVID-Vac）。

第二款是「矢量病毒學與生物技術國家科學中心」研發的合成肽疫苗EpiVacCorona。

第三款為俄科學院「丘馬科夫聯邦免疫生物製劑研究與開發研究中心」研製的全病毒滅活疫苗CoviVac。

►上市就秒殺的「NARS雲霧唇誘」最夯3色限量到貨

ET快訊
最美空姐夜店熱舞「胸罩掉落」　上空晃整晚：好涼
快訊／大樂透1.38億一注獨得　獎落這縣市
砸65萬「越南老婆逃婚」！台男PO照懸賞　網一看懂了：難怪逃
她肚子脹！醫一劃…炸出「5KG食人花肉彈」纏滿血管　化驗結果

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁今天接種疫苗「全程不給拍」　發言人：總統不喜歡鏡頭下接種

月初才爆炸！SpaceX「星艦」樣板船最快24日再升空　挑戰完美落地

美眾議員提案將台灣納入「北約+」　享有日韓紐澳同等待遇

上萬張偽造「疫苗接種卡」在暗網出售　AZ接種卡1張只要3萬

9歲迫嫁性侵狼！婚後再被「硬上7次」慘淪性奴　報警遭批：自願的

法國確診數1週倍增！疫苗接種趕不及　醫療系統3週內恐遭強烈衝擊

北韓違反軍事協議！軍方離島佈署放射砲「對準南韓」　射程達70km

英國史學家：若美國「保不住台灣」　亦失全球龍頭地位

亞裔女搭地鐵遇白人男「掏槍」！　下秒狂撒尿濺她全身

AZ疫苗防護力達79%？　美衛生機構質疑：納入過期資訊

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

吳宗憲：鹿希派改名「吳鮭頭」我打死他！　心疼侯佩岑遭攻擊..謝忻一旁躺槍XD

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

錯過交流道！三寶駕駛國道突停下 鬼切還跨槽化線...他嚇爆連按喇叭

已經太近！獨眼巨人快爬出螢幕 超逼真關鍵全靠「裸視3D」技術

普丁今天接種疫苗「全程不給拍」　發言人：總統不喜歡鏡頭下接種

月初才爆炸！SpaceX「星艦」樣板船最快24日再升空　挑戰完美落地

美眾議員提案將台灣納入「北約+」　享有日韓紐澳同等待遇

上萬張偽造「疫苗接種卡」在暗網出售　AZ接種卡1張只要3萬

9歲迫嫁性侵狼！婚後再被「硬上7次」慘淪性奴　報警遭批：自願的

法國確診數1週倍增！疫苗接種趕不及　醫療系統3週內恐遭強烈衝擊

北韓違反軍事協議！軍方離島佈署放射砲「對準南韓」　射程達70km

英國史學家：若美國「保不住台灣」　亦失全球龍頭地位

亞裔女搭地鐵遇白人男「掏槍」！　下秒狂撒尿濺她全身

AZ疫苗防護力達79%？　美衛生機構質疑：納入過期資訊

統神罵隊友菜雞、垃圾…嘴砲完秒GG！　慘遭日本官方「永久停權」

詹惟中被爆「退養浪貓」！　養3年嫌不親人、抓壞家具…回應了

徐若熙休4天28日再先發　葉君璋：都在控制之內

不在意外界關注　徐若熙對樂天放膽丟：只是一場比賽

蔡黃汝無預警曝驚喜　粉絲樂翻...群組瘋狂洗版

《創造營》利路修厭世爆紅！　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我

于美人考上政大研究所榜首！　淚認受羅霈穎去世啟發：人生就是死路

快訊／大樂透1.38億一注獨得！獎落高雄　億萬富翁今晚誕生

普丁今天接種疫苗「全程不給拍」　發言人：總統不喜歡鏡頭下接種

郡大林道傳將遭原民接管　南投林管處駁斥：開放場域不容非法封路

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

國際熱門新聞

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

網紅為5.9萬吞4包鹽狂吸150萬讚

中國嗅到美國弱點！美媒：台灣將面最艱鉅挑戰

美賣場血腥槍擊9人慘死、1警殉職！現場還有槍手

19歲少女挺肚見前男友　釀2屍3命

9寶爸陪睡二奶！元配怒啃下體「報復性結紮」

她把迷你章魚放手上　一查驚覺逃死劫

千萬YouTuber爆「灌酒性侵」贊助商火速切割

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

她勇敢下跪示愛！校方「太恥辱」怒開除

住院遭男護硬上　她手寫哭揭恐怖過程

愛吃生牛肉！他拉出18公尺↑寄生蟲

變態外送員「啪啪才肯送餐」她嚇壞投訴無效

更多熱門

相關新聞

疫苗買貴反悔來不及　李貴敏：合約簽得喪權辱國？

疫苗買貴反悔來不及　李貴敏：合約簽得喪權辱國？

對於國民黨要求成立調閱小組會帶來什麼風險，衛福部長陳時中22日在政論節目表示，證明我們一定比別人貴，但是都簽約了，現在反悔也來不及了。對此，國民黨立委李貴敏質疑，這份合約難不成真是簽得喪權辱國？

疫苗打或不打？　對選手都是豪賭

疫苗打或不打？　對選手都是豪賭

法國確診倍增！醫療系統3週內恐遭強烈衝擊

法國確診倍增！醫療系統3週內恐遭強烈衝擊

疫苗有重要機密？　楊志良批蔡英文無能

疫苗有重要機密？　楊志良批蔡英文無能

中國用疫苗利誘與台斷交　巴拉圭批損害國家主權

中國用疫苗利誘與台斷交　巴拉圭批損害國家主權

關鍵字：

普丁俄羅斯疫苗Sputnik VEpiVacCoronaCoviVac

讀者迴響

熱門新聞

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

安卓手機爆閃退災情！簡單1招解決

快訊／飛官羅尚樺殉職！妻曝已有2月身孕

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

江宏傑好感度暴增…福原愛全盤皆輸

台中25日下午2點起停水23hrs

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

星巴克3／22起連續5天買一送一！

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

狗的報恩！　汪叼禮物進門媽崩潰

有人在拍婚紗！阿金亂入變麻豆狗

快訊／「特斯拉」闖紅燈撞飛多台機車！再撞分隔島翻覆

今晚全台中獎通通有雨！2區雨最大

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」
Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面