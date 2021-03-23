普丁今天接種疫苗「全程不給拍」　發言人：總統不喜歡鏡頭下接種

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）23日接種疫苗，不過全程不開放拍攝。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普丁將在23日接種新冠肺炎疫苗，雖然發言人指出，普丁尚未完成接種，但是會在當天晚上工作結束前完成接種，但是過程不會讓媒體公開拍攝，因為普丁不喜歡在疫苗下接種。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普丁公開接種疫苗的計畫，因為他不喜歡在鏡頭下接種疫苗。

佩斯科夫強調，「總統將自己相當大的一部分工作時間用於與疫苗接種、疫苗生產等相關的活動、交談和會議。因此總統為宣傳疫苗做了非常多的工作。關於在鏡頭下接種疫苗的問題，他從來都不是支持者，他不喜歡這樣」

關於普丁會在疫苗接種室還是在辦公地點接種。佩斯科夫表示，安排普丁接種疫苗時會考慮到他的工作日程，以便將工作時間受到的影響最小化。

▲俄製新冠疫苗「衛星-V」（Sputnik-V）。（圖／路透）



佩斯科夫說，克宮不會揭露普丁將接種三款俄新冠疫苗中的哪一款，也不會展示接種的過程，三款俄羅斯新冠疫苗都非常可靠、有效，都能形成穩定的免疫力，普丁將接種其中一款，但克宮不會特意告知是哪一款。

俄羅斯目前共註冊三款本國新冠疫苗。第一款是加馬列亞流行病與微生物學國家研究中心開發人類腺病毒載體疫苗「衛星-V」（ Sputnik-V 又稱Gam-COVID-Vac）。

第二款是「矢量病毒學與生物技術國家科學中心」研發的合成肽疫苗EpiVacCorona。

第三款為俄科學院「丘馬科夫聯邦免疫生物製劑研究與開發研究中心」研製的全病毒滅活疫苗CoviVac。

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