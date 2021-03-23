快訊／雨神來了！大水彈+閃電「已在家門口」　降雨熱區出爐

▲鋒面帶雨來襲！在中部以北降下及時雨。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

「中部以北一場及時雨！」中央氣象局表示，23日晚間鋒面從華南地區慢慢向東移，深夜至清晨間將通過台灣本島，預估這波鋒面主要降雨集中在中部以北、東北部，其他地區也有短暫雨機會。鋒面通過後，東北季風伴隨較乾冷的空氣南下，北部降溫比較有感，隨後東北季風減弱，未來一周氣溫一路向暖，離開有雨的季節。

氣象局預報，晚間至24日（周三）上半天受鋒面通過及東北季風稍增強，各地降雨機率會再提高，中部以北及東北部地區有陣雨，其他地區也有局部陣雨，尤其北部地區、中部山區有局部較大雨勢發生機率；到了24日下半天後，雨勢將逐漸趨緩。

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▲降雨主要集中北台灣，北部地區、中部山區有局部較大雨勢。（圖／中央氣象局）



氣溫方面，各地清晨低溫約在16至19度之間，高溫約18至23度，雲量較少的地方溫度會再高一些，整天感受上都是舒適偏涼。

氣象局指出，25日（周四）東北季風影響，北部、東北部地區天氣較涼，中南部早晚也涼，各地大多多雲到晴，只有東半部有零星短暫雨，各地屬於舒適溫暖的天氣。26日（周五）起東北季風減弱，各地氣溫回升，26至30日（周五至下周二）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，西半部及金馬易有局部霧或低雲影響能見度。

天氣風險公司也提醒，「要下雨啦～」23日晚間近10時，雷達回波圖已經能看到雲雨帶在家門口，預估深夜起中部以北就會開始嘩啦啦下起雨來，且看起來雨勢應該不小，甚至帶有一些閃電訊號，提醒民眾晚上睡前記得把門窗關一下哦！

天氣風險總經理彭啟明也說，這次的雨水對中部以北的水情「可以緩，但不能解」，對南部來說更是幫助有限，大家還是要重視缺水的問題！