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今晚雨彈轟炸台灣心臟！　水庫解渴看這波？吳德榮4字解答

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今天白天起氣溫回升，不過晚上有中層短波快速通過、全台有雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

這波「強烈大陸冷氣團」在昨天下午造成部分地區低溫降破10度，不過晚間起就逐漸減弱，今晨最低溫都已經超過10度。白天起氣溫回升，不過晚上有中層短波快速通過、全台有雨。對台灣的旱象有沒有幫助？氣象專家吳德榮用4個字來回答。

今晨持續受到強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現在新北雙溪11.7度。氣象局也針對花蓮山區、南投山區發佈大雨特報。白天開始冷氣團減弱，氣溫將會回升，北部及東半部高溫可以來到19-22度，中南部約24-26度；白天以前水氣偏少，除北台灣仍有零星降雨外，其他地區為多雲的天氣，晚上開始受華南雲雨區東移影響，降雨再度增多，中部以北及東北部轉為短暫雨的天氣，其他地區也有局部短暫雨。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲花蓮山區、南投山區發佈大雨特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今晚、明(24日)上半天「中層短波」快速通過，中部以北及東半部明顯降雨，南部亦有局部短暫雨的機率；對中部以北主要水庫有「聊勝於無」的貢獻，但若期待一波春天的「短波降雨」，就能紓解去年「颱風季少雨」造成的旱象，目標設得這麼高？當然會落空！

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(23日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空仍有很多雲層，結構鬆散(左圖)；4：30雷達回波合成圖顯示，陸上降水回波很弱，顯示雲層中水滴小、且稀少(中圖)；4：30累積雨量圖顯示，山區有零星少量降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

由於3000公尺以上大氣，溫度低、水氣足，高山(玉山、雪山、南湖、合歡山…)有機率降下「3月雪」。今日各地氣溫：北部13至21度，中部14至25度，南部14至28度，東部13至26度。

明日下半天起至下週(28)日恢復為晴時多雲、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，白天舒適至微熱、早晚涼。西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳，應注意相關訊息。下週一(29日)鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部水氣增多，降雨機率略提高，對其他各地幾無影響，仍是晴時多雲、穩定的天氣。

 
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