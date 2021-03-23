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華春瑩超長回應大談西方史：想當人權判官，他們根本不配

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

針對歐美部分國家在涉疆問題上對中國進行制裁行為，大陸外交部發言人華春瑩今（23）日在例行記者會上罕見做出超長回應。華春瑩從殖民時代的黑奴問題到現今的敘利亞、利比亞戰爭，細數美、英、法、德、加等國在人權議題上所造成的傷害。

▲利比亞內戰流離失所的百姓。（圖／路透）

▲利比亞戰爭造成40多萬民眾流離失所。（圖／路透）

華春瑩在記者會上先抨擊美、英、加、歐盟等國，受政客影響就新疆問題對中國採取制裁，「他們對一些反華政客和所謂學者惡意捏造的證據如獲至寶，全然無視那些拼湊的所謂事實，完全基於虛假的所謂內部文件、受害人陳述和來源不明的信息，甚至對中國官方文件和數據斷章取義和歪曲篡改，這些只能證明他們關心的根本不是什麼人權，在乎的根本不是什麼真相。」

緊接著，華春瑩話鋒一轉，開始細數各國在歷史上引起的傷害人權議題。包括美英法等國殖民者在約400年的黑奴貿易；德國納粹於二戰期間屠殺猶太人；阿富汗戰爭期間，美英等國違反日內瓦公約殺害平民；法國軍隊殖民期間在阿爾及利亞造成的大屠殺事件；加拿大政府在19世紀70年代將同化原居民列入官方議程，公開宣揚扼殺印第安血統；敘利亞危機、利比亞戰爭直至這兩年爆發的新冠肺炎疫情等。

華春瑩痛批，這幾個國家對他們輸出動亂不僅毫無懺悔，而且還以人權為名，對他國實施單邊制裁，嚴重損害相關國家人民的生命權、健康權和發展權，「以美國為首的西方國家口口聲聲保護人權，他們到底保的是什麼人？護的是什麼權？他們如何體現對人權的尊重和保護？他們難道不應該感到羞恥嗎？」

華春瑩強調，歷史和事實表明，這幾個國家想當人權教師爺，但他們根本不配，「希望他們明白今天的中國，不是伊拉克，不是利比亞，也不是敘利亞，更不是120年前的中國，外國列強架起幾門大炮就能打開中國大門的時代已經一去不復返了。」
 

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