制裁中國接力賽！　五眼聯盟跟進歐盟劍指涉疆官員和實體

▲以美國為首的五眼聯盟跟進歐盟制裁中國行動。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

歐盟就新疆問題通過制裁中國官員及實體的決議後，五眼聯盟成員中的美國、英國及加拿大也在昨（22）日發表聯合聲明，宣布和歐盟一同「採取行動」。美國財政部率先發難，要對2名中國官員進行制裁；加拿大則是宣佈要制裁4名官員及一個實體，引起中國駐加大使館強烈不滿和抗議。

▲大陸駐加大使館抗議加拿大採取制裁措施。（圖／翻攝大陸駐加大使館官網）

《中青網》報導，中國駐加使館發言人表示，加方行徑粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是對中國人民的嚴重挑釁，「中方對此表示堅決反對，予以強烈譴責。」

據了解，歐盟就新疆問題制裁4名中國官員和和新疆生產建設兵團公安局，限制旅遊及金融交易行為。對此，中國立即公布反制措施，包括歐洲議會議員彼蒂科菲爾、蓋勒、格魯克斯曼、庫楚克、萊克斯曼，荷蘭議會議員舍爾茨瑪，比利時議會議員科格拉蒂，立陶宛議會議員薩卡利埃內，德國學者鄭國恩，瑞典學者葉必揚等10人將受到中國制裁。

歐盟理事會政治與安全委員會，歐洲議會人權分委會，德國墨卡託中國研究中心，丹麥民主聯盟基金會等4個組織機構也同樣遭到中國政府制裁，相關人員及其家屬都被禁止入境中國內地及香港、澳門特區，受制裁的個人及其關聯企業、機構也已被限制同中國進行往來。

▲歐盟及中國大陸就涉疆問題採取制裁及報復行動。（圖／CFP）

就在歐盟及中國大陸互相採取行動之際，五眼聯盟成員也同步發難，對2至4名中國官員及實體提出制裁。大陸外交部發言人華春瑩以「四個不要」強勢呼籲歐美等國，「不要再以人權教師爺自居，不要再玩弄虛偽的雙重標準，不要再四處干涉別國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。否則，中方將做出進一步堅決的反應。」