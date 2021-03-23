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特戰下士遭滑輪打碎下顎嚴重失智　二審國賠1010萬餘元

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

▲陸軍司令部修繕吊橋造成下士腦傷，二審國賠1010萬餘元。（圖／陸軍司令部）

記者吳銘峯／台北報導

陸軍特種作戰指揮部2015年11月間修繕突擊吊橋時，因士官長找來32人支援，拉力過大造成繩索斷裂、滑輪反彈，擊碎陳姓下士下顎，傷者昏迷10個月後醒來，結果因腦傷生活無法自理，起訴請求國賠。一審判准國賠1070萬餘元。案經上訴，高等法院23日二審仍判准國賠1070萬餘元。可上訴。

判決指出，陸軍特種作戰指揮部第5營鄭姓士官長，2015年11月13日上午率員前往桃園市龍潭區「龍潭武漢營區」內之戰技館，更換館內單索突擊吊橋繩索。依照陸軍司令部印頒「特戰基本作戰技術訓練手冊」規定，架設單索突擊吊橋所需之實施人數為6人，其中4人負責拉繩；但士官長擔心人少不好做事，呼召多個單位支援，總計找來32人。

眾人修繕時，因拉力過大繩索斷裂，導致滑輪反彈擊碎當時支援的陳姓下士。年僅19歲的陳男當場昏迷，送醫急救，昏迷10個月後才醒來，但他受有頭部外傷併大腦小腦及腦幹瀰漫性軸突損傷、開放性上下顎骨粉碎性骨折、左枕骨骨折、左臉頰及下巴撕裂傷、左上顎牙齒掉落咽喉內部等傷害，經過復健後，仍遺留反應遲鈍、理解力很差、站立不穩、神經心理檢查顯示淡漠、無決斷力、智商低落、雙側額葉嚴重受損、嚴重失智之終生殘疾。陳男提出國賠訴訟，請求賠償1830萬餘元。

一審判准國賠1070萬餘元。案件上訴二審，陳男擴張請求為1852萬餘元。二審高等法院審理時，陸軍司令部願意賠償，經過重新計算後，高院認為陳男所受損害為1010萬3082元，其中包含300萬元精神慰撫金，因此23日做出改判。全案還可以再上訴。

▼陸軍特種作戰指揮部陳姓下士才下部隊6天，就遭滑輪擊中頭部，成了永久性失智。（圖／東森新聞）

▲▼陸軍特種作戰指揮部下士陳子多才下部隊6天，就遭滑輪擊中頭部，成了永久性失智。（圖／東森新聞）

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